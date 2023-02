(VIDEO) Colombia: Gobierno de Petro estrena su programa de radio para comunicar las reformas

La administración del Gobierno de Gustavo Petro presentó un programa de noticias en un intento por tener una comunicación más directa con la población.



El programa "Colombia Hoy", que será conducido por funcionarios de la oficina de prensa de la casa de Gobierno, a cargo de Germán Gómez, tendrá una emisión en línea de lunes a viernes, de las 6:00 a las 9.00 horas, el horario de los programas radiales comerciales más escuchados, y próximamente un espacio informativo de las 18.30 a las 19.00 horas por el Canal Institucional.



"El espacio informará sobre acción de Gobierno Nacional en su totalidad", según dijo la presidencia, y se suma a las demás plataformas que ya existen.



En su edición de este viernes 17 de febrero, los conductores abordaron acciones gubernamentales mezcladas con información sobre el carnaval de Barranquilla, además de enlaces con corresponsales en distintos puntos de la geografía colombiana y hasta música tradicional del país andino.



Con este programa, Petro se suma al modelo de otros presidentes latinoamericanos que buscan informar directamente a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.



¿Cómo se podrá escuchar ‘Colombia Hoy’?



“Será por redes sociales por el canal del presidente y de la Presidencia. Tenemos la posibilidad de conectarlos con los medios que nos lo soliciten”, explicó.



Por otro lado, Gómez mencionó las diferencias de ‘Colombia Hoy’ con los programas de anteriores gobiernos, ¿habrá opinión crítica?



“En la época de la pandemia era periodista de El Espectador, me vi el programa del presidente Duque. Este espacio quiere ser un canal adicional a los que ya tenemos, brindando información con los comunicados (…). Informar sin opinión, sino lo que la Secretaría de Prensa emite con los medios de comunicación”, afirmó.



“Este espacio que se llama ‘Colombia Hoy’ pretende ser un espacio de información que no desea ser una competencia noticiosa con los medios de comunicación. No nos queremos convertir en un nuevo noticiero”, agregó.

Con información de Sputniknews / W Radio.