El reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh considera que Washington no debía provocar el conflicto en Ucrania ni autorizar las explosiones de los gasoductos Nord Stream que ocurrieron en septiembre pasado.



Durante una entrevista con CN Live, el ganador de un premio Pulitzer expresó que al crear condiciones para el conflicto, EE.UU. ofreció al presidente de Rusia, Vladímir Putin, un argumento que llevó al pueblo ruso a consolidarse detrás de su líder.



"Encendimos la mecha y la tiramos allí", expresó Hersh.



En este sentido, responsabilizó específicamente al secretario de Estado, Antony Blinken; al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan; y a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, a quienes calificó de "halcones" que "tienen odio duradero hacia Putin, [y] es casi personal".



"De hecho, dejaron plantados a la OTAN y Europa, diciéndoles que van a tratar de ganar esta guerra con un Gobierno totalmente corrupto", añadió el periodista, refiriéndose a las autoridades de Ucrania.



"Fue un suicidio pensar que se puede ganar esta guerra, que Ucrania puede ganar esta guerra porque simplemente hay demasiada corrupción. Fue una decisión muy mala", aseguró.



La Administración Biden debía, según él, buscar la paz y alcanzar un acuerdo con Rusia para evitar el conflicto bélico.



"Fue estúpido no tratar de asegurar de inmediato al Gobierno ruso de que no estábamos interesados en convertir a Ucrania en un miembro de la OTAN. En cualquier caso, la OTAN no quería a Ucrania por su corrupción", explicó.



En este contexto, Hersh recordó que Zelenski figuró en los 'papeles de Panamá', una serie de documentos que revelaron los lazos de diversos gobiernos con cuentas 'offshore'.



Al continuar con su evaluación del Gobierno ucraniano, el galardonado periodista mencionó que Kiev celebró el mes pasado el cumpleaños de Stepán Bandera, líder ultranacionalista ucraniano glorificado por el régimen actual del país eslavo, cuya organización fue responsable de las matanzas de judíos y polacos durante la Segunda Guerra Mundial.



Respecto a su investigación que reveló la semana pasada sobre el complot entre EE.UU. y Noruega para volar los gasoductos submarinos en el mar Báltico, Hersh recalcó que una vez que se plantaron los explosivos en esa infraestructura, los funcionarios no podían dejar de hablar de eso, aludiendo a las advertencias hechas por Joe Biden y Victoria Nuland de que Nord Stream no funcionaría si Rusia enviaba tropas a Ucrania.