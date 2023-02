(VIDEO) Cientos de jubilados protestan en China contra reforma de seguro médico

17-02-23.-Cientos de jubilados protestaron este miércoles 15 de febrero de 2023 en la ciudad central china de Wuhan contra recortes de sus prestaciones sociales, según vídeos compartidos en las redes sociales. Una multitud se concentró a la entrada del parque Zhongshan, un popular lugar de paseo de esta ciudad de 11 millones de habitantes, confirmaron testigos entrevistados por la agencia de noticias AFP.Un video difundido en las redes sociales muestra a agentes de seguridad en cadena humana en la entrada del parque para impedir el ingreso de los manifestantes. Las imágenes, todavía disponibles en servicios internacionales como Twitter (censurada en China), circularon por redes sociales locales como Weibo o Douyin (la versión china de Tiktok, la popular red china que no se usa en China) antes de ser borradas.Borradas de las redes chinasLa búsqueda de la palabra "Wuhan" en Weibo ya no arroja ningún resultado relacionado con las protestas, como suele suceder en las redes chinas en casos de manifestaciones o disturbios sociales. La AFP no pudo autenticar inmediatamente esas imágenes. Pero un colaborador del servicio de DW en inglés transmitió en vivo sus propias grabaciones desde Wuhan.Un testigo confirmó a la AFP que cientos de ancianos también se manifestaron en las calles de Dalian (noreste). La manifestación comenzó en horas de la mañana y se dispersó por la tarde. "¡Devuélvanos el dinero de nuestro seguro médico!", se escucha corear en un vídeo tomado en Dalian, que la AFP pudo geolocalizar en la Plaza del Pueblo, donde se encuentran varios edificios oficiales.Menos dinero pero más cobertura, prometen autoridadesLas protestas tienen como raíz la reducción de las prestaciones sociales de los ancianos de estas ciudades, que han visto recortada su asignación mensual para gastos médicos. Esa reducción se enmarca dentro de una reforma emprendida por varias localidades chinas del sistema de reembolso de gastos sanitarios.El pasado fin de semana, las autoridades de Wuhan explicaron en una página web gubernamental que, gracias a la reforma, la reducción de la cantidad transferida a los jubilados se compensa con creces con una mayor cobertura en los tratamientos.La reforma del seguro de enfermedad en China es un proyecto de gran envergadura que se viene aplicando progresivamente desde 2021. En virtud de esta reforma, desde el 1 de febrero se redujo la prestación mensual otorgada mensualmente a los jubilados.Riesgo de agravar tensiones sociales en China"Si Pekín no logra aplicarla correctamente, se corre el riesgo de agravar las tensiones sociales y el enojo" contra el Gobierno, advierten en una nota los analistas de SinoInsider, centro especializado en la política y la economía chinas.Las manifestaciones son poco frecuentes en China, donde las autoridades hacen cumplir estrictamente las leyes de orden público y los movimientos de protesta se apagan rápidamente.Sin embargo, varios motivos de exasperación, en particular por las restricciones sanitarias contra el covid-19, motivaron algunas protestas en los últimos meses, pese al riesgo de detenciones.La reforma del seguro de enfermedad se produce en momentos en que las finanzas de los gobiernos locales se están poniendo a prueba tras tres años de costosa política de cero covid.