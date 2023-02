EEUU asegura que recuperó los sensores electrónicos del globo chino derribado

Credito: Web

El Ejército de EE. UU. dice haber recuperado piezas electrónicas clave de supuesto "globo espía" chino, mientras Taiwán asegura solo haber detectado globos "meteorológicos" procedentes de China.



El Ejército de Estados Unidos recuperó el mecanismo electrónico y los sensores clave, que se cree que se utilizan para la recopilación de datos de inteligencia, del presunto globo espía chino derribado a principios de este mes, informa la prensa local.



"Los equipos han podido recuperar restos significativos, incluidos todos los sensores prioritarios y las piezas electrónicas, así como grandes secciones de la estructura”, dijo el Comando Norte del ejército de EE. UU. en un comunicado que reproducen varios medios de prensa.



¿Globos espías o globos meteorológicos?

El globo gigante, que Pekín negó que fuera un dispositivo del gobierno utilizado para la vigilancia, fue neutralizado por un avión de combate estadounidense frente a las costas de Carolina del Sur el pasado 4 de febrero, después de que se paseara por los cielos del país durante una semana. Sus restos cayeron al mar y fueron recuperados por miembros de la marina estadounidense.



Desde entonces, miembros de la policía federal (FBI) han estado estudiando los restos para evaluar las capacidades de vigilancia del objeto, pero no tenían acceso a la mayoría de lo que denominan la "carga útil" del globo, es decir, la electrónica que llevaba a bordo. Ahora, el Ejército estadounidense asegura que tiene esa electrónica crítica para ser analizada.



Tras ese primer incidente con un globo chino, EE. UU. ha derribado otros tres artefactos voladores en Norteamérica, cuyo origen no ha podido identificar todavía. El Gobierno estadounidense acusa a China de desarrollar un programa militar de espionaje a través de globos enviados a 40 países de los cinco continentes, por lo que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, canceló un viaje previsto a Pekín.



Por su parte, el Gobierno chino ha asegurado que el primer objeto derribado era un globo meteorológico que se desvió de su trayectoria y ha denunciado que al menos diez globos estadounidenses han sobrevolado China en el último año.



"Estados Unidos debería realizar una investigación muy exhaustiva y darle una explicación a China", afirmó hoy el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. No entregó evidencias sobre las supuestas incursiones, pero dijo que comenzaron en mayo de 2022, aunque antes había informado que debutaron en enero de ese año.



Taiwán solo ha identificado

El Ministerio de Defensa taiwanés aseguró hoy que Taipéi no ha detectado hasta la fecha ningún globo espía procedente de China, en un momento de preocupación regional por la crisis desatada entre Washington y Pekín por estos artefactos.



El general Huang Wen-chi de la cartera castrense taiwanesa señaló hoy en una rueda de prensa que los globos chinos que detecta la isla son "meteorológicos", con incursiones "cada año", pero que "no suponen una amenaza para la seguridad", recoge la agencia taiwanesa CNA.



El lunes, el periódico británico Financial Times publicó, citando fuentes anónimas, que "globos militares chinos" han sobrevolado el espacio aéreo de Taiwán durante los últimos años.



Huang indicó hoy que no podía revelar el número de incursiones detectadas "para evitar revelar nuestras fuentes de recopilación de inteligencia", pero que en cualquier caso la cifra concuerda con "la cantidad de globos meteorológicos que (China) envía cada año".



Según Huang, el Ejército taiwanés no cree que ninguno de esos globos represente una amenaza grave, "pero los derribaríamos si descubrimos que lo son", dijo, recoge CNA.



*Con información de Dw, efe, reuters