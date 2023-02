Nuevo informe pericial confirma que el Nobel chileno Pablo Neruda fue envenenado

Pablo Neruda

14-02-23.-Peritos internacionales revelarán el miércoles que la bacteria encontrada en los restos del Nobel chileno Pablo Neruda "estaba en su cuerpo en el momento de la muerte", lo que puede demostrar que fue "envenenado" doce días después del golpe militar de 1973, adelantó su familia este lunes (12.02.2023).



"Sabemos ahora que el 'clostridium botulinum' no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado", dijo Rodolfo Reyes, sobrino del poeta.



La bacteria, responsable del botulismo, fue encontrada en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos, que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969.



¿Quién introdujo la toxina a su cuerpo?



El "clostridium botulinum" es un bacilo que se encuentra por lo general en la tierra, pero los expertos de la Universidad de McMaster (Canadá) y la Universidad de Copenhague concluyeron en el informe que se presentará esta semana que "no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd", sino que ya lo tenía antes de morir.



La incógnita sigue siendo cómo y quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del autor de "Veinte poemas de amor y una canción desesperada".



"Se encontró la bala mortal de Neruda, que la tenía en su cuerpo. ¿Quién la disparó? Eso se verá próximamente, pero no cabe duda que a Neruda lo mataron. Intervención directamente de terceros", enfatizó Reyes.



La versión de su chofer



Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Manuel Araya, su antiguo chófer y quien sostiene que fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico en la Clínica Santa María, en Santiago.



"Neruda no estaba gravemente enfermo, sólo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, pero no estaba para morir", indicó a EFE Elizabeth Flores, abogada de la familia, que actúa como querellante en la causa iniciada en 2011 junto al Partido Comunista, en el que militaba Neruda.



Reyes recordó por su parte que el escritor, cuyos retos fueron exhumados en 2013 de su jardín en Isla Negra, en el litoral central chileno, había planeado viajar a México pocos días antes de morir, a los 69 años, y que en el exilio se habría convertido en el "gran opositor" del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).



Las conclusiones de este nuevo informe pericial se iban a conocer el pasado 3 de febrero, pero la audiencia fue cancelada en dos ocasiones -primero por fallas técnicas y luego por supuestos desacuerdos entre los peritos- y reprogramada para este miércoles.



"Los abogados vamos a pedir otro tipo de diligencias que podrán o no ser científicas", añadió Flores.



*Con información de Dw, efe, La Tercera