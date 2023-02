(VIDEO) Gobierno de EEUU aclaró que "no hay indicios de alienígenas" en los objetos derribados

La Casa Blanca aclaró este lunes que "no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre" en los tres objetos voladores que han sido derribados en los últimos días en los territorios de Estados Unidos y Canadá. "No hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su rueda de prensa diaria.Sus comentarios llegan después de que este, domingo, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés), el general Glen VanHerck, dijera que no había descartado "ninguna opción" sobre el origen de los objetos derribados.El Gobierno de EE.UU. abatió el pasado 4 de febrero un globo "espía" chino sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur, y en los últimos tres días ha derribado otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá, de los que de momento no ha podido confirmar su origen.En la misma rueda de prensa, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicó que aún no se ha determinado la procedencia de los tres artefactos derribados y enfatizó que, por ahora, el Gobierno se está refiriendo a ellos como "objetos", sin ligarlos al globo "espía" chino.Según Kirby, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ordenó que fueran abatidos porque estaban a una altura que podía interferir con la trayectoria de aviones comerciales, aunque no se cree que supusieran una "amenaza directa" para la población o la seguridad del país. El Ejecutivo de Joe Biden acusó la semana pasada al Gobierno chino de haber desarrollado, con la implicación de sus Fuerzas Armadas, un "programa" de globos de espionaje, que ya han sobrevolado más de 40 países en cinco continentes.Al respecto, Kirby aseguró que Pekín empezó a desarrollar ese programa en tiempos de la Administración de Donald Trump (2017-2021), pero tuvo que llegar Biden a la Casa Blanca para que fuera detectado. "Ellos (los miembros del Gobierno de Trump) no lo detectaron. Nosotros lo detectamos, y nosotros los rastreamos", subrayó Kirby.De acuerdo a la Casa Blanca, bajo el Gobierno de Trump, al menos tres globos chinos sobrevolaron Estados Unidos; pero el exmandatario lo niega. Por su parte, China alega que el globo "espía" que EE.UU. derribó tenía como fin la investigación de fenómenos meteorológicos y ha acusado a Washington de reaccionar de manera exagerada con el derribo de los últimos objetos voladores.