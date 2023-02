Borrador ONU: La paz debe contemplar una Ucrania intacta

Imagen de archivo, las pantallas muestran las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas Credito: AP

11-02-23.-Los partidarios de Ucrania han hecho circular una propuesta de resolución para su adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas en vísperas del primer aniversario de la invasión rusa, que subrayaría la necesidad de una paz que garantice la “soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial” ucraniana.



El borrador, obtenido por The Associated Press el viernes, lleva por nombre “Principios subyacentes a una paz integral, justa y duradera en Ucrania”.



La propuesta es más amplia y menos detallada que el plan de paz de 10 puntos que el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, anunció en noviembre durante una cumbre del G20. Esto responde a una decisión deliberada de Kiev y sus aliados para tratar de lograr el máximo apoyo en la votación, indicaron diplomáticos de la ONU que hablaron bajo condición de anonimato por el carácter privado de las discusiones.



La vocera de la Asamblea General, Paulina Kubiak, dijo el viernes que la sesión de emergencia del organismo sobre Ucrania comenzará el 22 de febrero por la tarde. Se esperan docenas de discursos que ocuparán gran parte del 23, y la votación se celebraría a última hora ese día.



Según dijo el viceministro de Exteriores ucraniano el mes pasado, Zelenskyy quiere visitar la ONU con motivo del aniversario, pero los diplomáticos apuntaron que las expectativas de una nueva gran ofensiva del Kremlin podrían retenerlo en el país.



La Asamblea General se ha convertido en el órgano más importante de la ONU para lo relacionado con Ucrania ya que el Consejo de Seguridad, que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, está paralizado por el poder de veto de Rusia. Al diferencia de esa entidad, en la Asamblea no hay vetos, pero aunque sus cinco resoluciones anteriores sobre Ucrania son importantes como que reflejo de la opinión global sobre el conflicto, no son legalmente vinculantes.



El Consejo de Seguridad, por su parte, celebrará una reunión ministerial el 24 de febrero, el día de la efeméride. Los diplomáticos de Moscú y Kiev se sentarán a la misma mesa, como en docenas de reuniones en el último año, pero no habrá avances.



El borrador de resolución, que tiene el visto bueno de Ucrania, se distribuyó el jueves por la noche a todos los miembros de la ONU, salvo Rusia y su aliado Bielorrusia, y las negociaciones sobre el texto comenzaron el viernes por la tarde, indicaron los diplomáticos.



La propuesta hace hincapié en la necesidad de alcanzar “una paz integral, justa y duradera” en Ucrania “lo antes posible”, en línea con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.



La Carta establece que todas las naciones miembro “se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”, y deben zanjar las disputas de forma pacífica.



El borrador insta a los miembros de la ONU y a las organizaciones internacionales a “redoblar el apoyo a los esfuerzos diplomáticos” para lograr la paz en esos términos.



El documento reitera la exigencia previa de la Asamblea de que Rusia “retire inmediata, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas militares” de las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente, y reafirma que ningún territorio logrado mediante amenazas o con la fuerza será considerado legal.



Además, se pide que todos los prisioneros de guerra, detenidos e internados sean tratados en base a las convenciones de Ginebra, además del “canje completo” de presos de guerra, la liberación de los detenidos ilegalmente “y el regreso de todos los internados y de los civiles trasladados y deportados por la fuerza, incluyendo los niños”.



El texto insta a las naciones a “cooperar con un espíritu de solidaridad para abordar el impacto global de la guerra en la seguridad alimentaria, la energía, las finanzas, el medio ambiente y la seguridad nuclear”.



La resolución lamentará también “las terribles consecuencias humanitarias y para los derechos humanos de la agresión contra Ucrania, incluyendo los continuos ataques a infraestructura crítica en toda Ucrania, con consecuencias devastadoras para la población civil” y pedirá el pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario para proteger a civiles e infraestructura.



El plan de Zelenskyy es mucho más concreto: incluye el establecimiento de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas, la construcción de una arquitectura de seguridad euroatlántica con garantías para Ucrania, la recuperación de la infraestructura eléctrica dañada en el país y garantías de seguridad en torno a la mayor central nuclear de Europa en Zaporiyia.

