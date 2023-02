Gobierno turco costeará hospedaje de los sobrevivientes del terremoto durante un año

10-02-23.-El presidente de Turquía, el conservador, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que su Gobierno pagará el alojamiento durante un año si los ciudadanos no quieren vivir en tiendas de campaña."Mientras tanto, ofreceremos 530,92 dólares a nuestros ciudadanos. Además, para los ciudadanos que no se alojen en tiendas de campaña, que no quieran quedarse en tiendas de campaña, nos aseguraremos de que puedan mudarse a viviendas residenciales y nosotros cubriremos su renta", destacó.Durante su visita a la ciudad de Adiyaman, el mandatario turco afirmó que el Gobierno prevé reconstruir los edificios derrumbados en un año.Aseveró que se enfrentan a "una de las mayores catástrofes de nuestra historia. Se han producido graves destrucciones en 10 provincias".Con información de CNN