EEUU: Retiran casi 5 millones de botellas de desinfectante "Fabuloso" del mercado ante riesgo de infección bacteriana

Referencial Credito: Web

09-02-23.-Quienes hayan comprado desinfectantes de la marca “Fabuloso”, entre diciembre y enero pasado, deben sacarlas y tirarlas a la basura, sin vaciarlas, pues representan un riesgo para la salud.



Unos 4.9 millones de botellas del producto han sido retiradas del mercado porque pueden contener bacterias y causar una infección grave, informó la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos.



La marca Fabuloso es popular en los mercados hispanos, aunque los lotes contaminados también se vendieron a través de Amazon y otros sitios web, así como en tiendas como Dollar General, Family Dollar, Walmart y Home Depot desde diciembre de 2022 hasta enero. Se retiraron varios tamaños de Fabuloso en aromas que incluyen lavanda, limón y océano.



El fabricante de Fabuloso, Colgate-Palmolive, dijo en un boletín que no se había añadido un conservante “en los niveles previstos” durante el proceso de fabricación y que la cantidad “inadecuada” del conservante podría haber permitido la proliferación de bacterias.



En los líquidos retirados podría haber las bacterias Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens que son organismos que se encuentran muy presentes en la tierra y en el agua. Sin embargo, las personas con un sistema inmunitario débil, quienes usan dispositivos médicos o quienes tienen padecimientos pulmonares subyacentes corren el riesgo de adquirir una infección grave que pudiera requerir tratamiento médico.



Por inhalación o a través de una herida mínima



La bacteria puede entrar al organismo por inhalación, a través de los ojos o si hay rasguños o cortaduras en la piel. Las personas sanas por lo general no se infectan si entran en contacto con la bacteria.



Según un artículo del New York Times, Colgate-Palmolive aconsejó a la gente que dejara de utilizar los limpiadores retirados y que no vaciara las botellas antes de tirarlas a la basura.



Alrededor de 3.9 millones de las botellas retiradas no se habían vendido, dijo Colgate-Palmolive.



No todos los productos Fabuloso están siendo retirados. Las personas que compraron las botellas retiradas deben ponerse en contacto con Colgate-Palmolive para solicitar un reembolso o un producto de sustitución gratuito y para ver la lista exacta de los productos retirados.



*Noticia al Día/Con información de San Diego Tribune, Noticias Telemundo