(VIDEOS) ¿Cómo las sanciones de EEUU obstaculizan la llegada de la ayuda humanitaria a Siria tras los terremotos?

Las sanciones unilaterales de EEUU contra Siria obstaculizan la llegada de la asistencia humanitaria al país tras los potentes terremotos del pasado lunes, denunció este martes el Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense, citado por Al Jazeera.



"El levantamiento de las sanciones abrirá las puertas para ayuda adicional y suplementaria que brindará alivio inmediato a los necesitados", subrayó la organización defensora de los derechos humanos.



Desde la ONU también destacaron la dificultad de prestar ayuda a los territorios del país que han sufrido las devastadoras consecuencias de los temblores.



"Sabemos que el sismo ha afectado principalmente a la parte norteña de Siria. Muchos territorios están disputados. Muchos territorios están bajo el control de oposición. Será un desafío llegar hasta allí. Este es un país que ha sufrido 11 años de guerra. La infraestructura está dañada", dijo el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Jens Laerke.



El oficial agregó que "es muy importante dejar de lado la política" y "considerar esto como una cuestión estrictamente humanitaria". "Se trata de salvar vidas", concluyó.



Por su parte, el presidente de la Media Luna Roja siria, Khaled Hboubati, llamó este martes a la Unión Europea a que levante sus sanciones contra Siria para facilitar la entrega de la asistencia humanitaria a las zonas afectadas. De acuerdo con sus palabras, las medidas restrictivas agravan "la difícil situación humanitaria". "Ni siquiera hay combustible para enviar convoyes [de ayuda] y eso se debe al bloqueo y las sanciones", afirmó.



En este contexto, señaló que la organización está "lista para entregar ayuda humanitaria a todas las regiones de Siria, incluso a las áreas que no están bajo control gubernamental", recoge AP.





En el mismo sentido se expresó el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal Mekdad, quien lamentó que "las sanciones contra Siria agravaron aún más el desastre".



En una entrevista con el canal Al Mayadeen, el funcionario hizo hincapié en que "las sanciones de EE.UU. impiden a Siria acceder a cualquier cosa, incluso a medicamentos", y recordó que la ayuda humanitaria "no está sujeta a las sanciones, de acuerdo con el derecho internacional".



Reacción de Occidente



Washington es "un socio para el pueblo de Siria", pero trabajar con el Gobierno de Bashar al Assad sería "irónico, si no contraproducente", declaró este lunes el vocero del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price.



"Tenemos socios humanitarios en el terreno que pueden prestar el tipo de asistencia después de estos trágicos terremotos", dijo Price, que acusó a Damasco de no "poner el bienestar, la prosperidad y los intereses de su pueblo en primer lugar".



Por su parte, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico y de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) afirmó que "el régimen de sanciones se puso en marcha en respuesta a violaciones de derechos humanos y otros abusos por parte del régimen y sus cómplices".



A su vez, el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, dijo que la UE entregó ayuda humanitaria a través de sus socios en la ONU, así como de organizaciones no gubernamentales.



Envío de asistencia internacional



Mientras tanto, el lunes más de 300 efectivos militares y 60 unidades de equipos especializados rusos fueron desplegados en Siria para ayudar a remover escombros, rescatar a víctimas de los temblores y prestarles asistencia.





Por otro lado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que su país ayudará a Turquía y a Siria a lidiar con las devastadoras consecuencias de los terremotos enviando equipos y especialistas en rescate.



Además, el ministro de Transporte y Obras Públicas del Líbano, Ali Hamie, anunció este martes que su país liberará a las compañías de transporte aéreo y marítimo del pago de todas las tasas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Siria.