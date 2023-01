(VIDEO) EEUU: David Crosby, pionero y leyenda del folk-rock, muere a los 81 años

20-01-23.-La leyenda del rock David Crosby, fundador de bandas míticas de los sesenta como "The Byrds" y "Crosby, Stills & Nash", falleció el jueves (19.1.2023) a los 81 años. "Con gran tristeza, tras una larga enfermedad, ha fallecido nuestro querido David Crosby. Estaba rodeado de amor por su esposa y alma gemela, Jan, y su hijo Django", escribió la mujer del músico en un comunicado publicado por los medios.El cantante y compositor, nacido en California en 1941, era hijo del cineasta Floyd Crosby. Comenzó su carrera musical en la infancia junto a su hermano, para más tarde desarrollar su trayectoria profesional junto al cantante Roger McGuinn.Una voz propiaCrosby creó un estilo folk-rock distintivo de Estados Unidos con los Byrds y más tarde con Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY). El dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock n' Roll siguió siendo un artista prolífico durante toda su vida. A lo largo de seis décadas en la industria de la música, el vocalista, guitarrista y compositor creó una rica variedad de baladas y de incisivas canciones. Era conocido tanto por sus afinaciones alternativas de guitarra, sus exuberantes armonías y sus letras abstractas como por su activismo pacifista, su honestidad brutal y una forma de vida temeraria.Durante décadas, Crosby luchó contra la adicción a las drogas y una miríada de problemas de salud, pero finalmente consiguió desintoxicarse y recibió un trasplante de hígado, manteniendo solo su afición por la marihuana. Encontró un renacimiento creativo trabajando con artistas más jóvenes, incluyendo a su hijo James.Muy activo en Twitter"Normalmente, a medida que envejeces, te vas apagando. Escribes menos", dijo durante una entrevista en 2021. Pero escribir con otros "extendió enormemente mi vida como escritor", agregó. "Me encanta hacer música". "Quiero ser un tipo que ama (...) en eso es en lo que me esfuerzo", reconoció. "Me gusta amar a mis hijos y a mi esposa y a mis perros (...) y a mi música", dijo para un documental.En su última etapa se hizo famoso en Twitter porque disfrutaba respondiendo las preguntas de los fanáticos, proclamando sus posturas políticas y criticando publicaciones que consideraba tontas.El 18 de enero de 2023, en su último día activo en la red social, Crosby premonitoriamente respondió al tuit de un usuario que le preguntó quién puede entrar al cielo. "Escuché que es un lugar sobrevalorado... nublado", bromeó el músico.*Con información de Dw, efe/afp