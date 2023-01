(VIDEO) Un millón de personas en las calles de Francia contra la reforma de pensiones de Macron

20-01-22.-Este 19 de enero, las centrales sindicales francesas convocaron más de 200 movilizaciones en ciudades de Francia y huelgas en distintos sectores contra la reforma de las pensiones que quiere imponer el gobierno. Miles marchan en París, y más de un millón en todo el país.Para este primer día de movilizaciones contra la reforma de las pensiones del Gobierno Macron, los sindicatos han convocado unas 200 manifestaciones en toda Francia. Como predijo la CGT el número superó el millón de manifestantes.La intersindical reúne a las ocho centrales sindicales francesas CGT, FO, CFDT, CFTC y CFE-CGC, Unsa, Solidaires y FSU, así como a cinco organizaciones juveniles: un frente unitario sindical inédito, ya que no se producía desde hace años. Esta es la respuesta de los sindicatos al anuncio del Gobierno para reformar el régimen de pensiones. El Gobierno busca retrasar la edad de jubilación hasta los 64 años. Como denuncian algunos sindicatos: "Quieren que trabajemos hasta morir".Esta jornada debería ser el punto de partida decisivo para un movimiento social contra la reforma de las pensiones. La enorme combatividad obrera quedó plasmada en algunas de las cifras del acatamiento. Así, entre los conductores de trenes, el paro superó el 77 %, por ejemplo.Al mismo tiempo, este intento de reforma de Macron no tiene aval en amplias capas de la sociedad. El 93% de los trabajadores no apoyan la reforma de las pensiones de Macron y el 52% de los franceses apoyarían la vuelta de un movimiento como el de los chalecos amarillos, señalan algunas encuestas.El Gobierno se mantiene firme en su política de avanzar en el plan de reforma previsional. Este miércoles, antes de las movilizaciones, Macron había marcado la línea a sus ministros pidiéndoles que "denuncien los intentos de bloquear el país". El presidente francés también había afirmado que "hay que distinguir entre los sindicatos opuestos a la reforma, que convocan manifestaciones en un marco normal, y los que intentan deliberadamente bloquear el país, o incluso apuntar a miembros del Parlamento.”