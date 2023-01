Peruanos se alistan a "la toma de Lima" mientras Boluarte asegura que promueve la paz

En el marco de las manifestaciones contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, los ciudadanos se han movilizado hacia la capital del país para ejecutar lo que describen como "la toma de Lima".



Desde diversas ciudades del país, miles de personas inconformes con la destitución del presidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 de de diciembre de 2022, se organizan para llevar a cabo una manifestación multitudinaria en la capital del país andino.

Inicialmente, acusaron al Gobierno peruano de impedir el libre tránsito en las carreteras, en una acción que interpretaron como el intento de Boluarte por boicotear la concentración ciudadana.



La presidenta Boluarte ha sido uno de los principales focos de crítica de las movilizaciones peruanas en distintos puntos del país, en las que los ciudadanos exigen su renuncia, además de la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva carta magna, el cierre del Congreso y un llamado temprano a elecciones en este 2023.



La existencia de estas víctimas mortales, sumadas a centenas de heridos, han producido una intensificación de la crítica contra la mandataria, quien sin embargo, asevera que actúa por la pacificación del país. Esas fueron sus declaraciones a lo largo de las movilizaciones masivas.

Boluarte despidió el 2022 aseverando que el año nuevo tendría que ser un espacio de paz social, diálogo y recuperación económica.

"Asumí el Gobierno por mandato constitucional y en circunstancias difíciles, sin embargo, tengo la más firme convicción de que con el apoyo y contribución de todos, hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, pymes, gremios, sociedad civil, colegios, profesionales, universidades y comunidades campesinas, podremos darle un nuevo horizonte a la patria", dijo en su mensaje de año nuevo.

A finales de diciembre del año pasado, el mandatario mexicano afirmó que el Ejecutivo peruano es "muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”. Respondiendo a eso, Boluarte afirmó:

"Vimos las opiniones del presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a Perú", dijo Boluarte, días después de haber expulsado al embajador de México en Lima por presunta injerencia en los asuntos internos del país de López Obrador.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "arbitraria" la decisión, pero anunció que su país "no romperá relaciones con Perú".

En la transición del 2022 al 2023 los miles de peruanos inconformes con la situación hicieron una especie de tregua de fin de año, sin embargo, retomaron sus movilizaciones masivas el 4 de enero.

"Creo que el Perú y las personas dentro del Perú, hermanas y hermanos, líderes sindicalistas, gremialistas, colegios profesionales, todos, la sociedad civil, tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia sin que nadie, personas externas al territorio nacional, tengan que venir y querer intervenir", agregó la presidenta.



Además, Boluarte aseveró que el país seguirá apostando por el multilateralismo y la preservación de la democracia, con énfasis en la atención a las necesidades ciudadanas más urgentes.

El 17 de enero, la presidenta dijo que las regiones peruanas tienen necesidades acumuladas a lo largo de la historia pero resolverlas requiere dialogar pacíficamente y deponer los actos de violencia.



También aseguró que tiende las manos y el corazón a quienes se manifiestan en las calles, pero llamó a avanzar en el diálogo articulado.



"Aquí estamos para escucharlos, para poner sobre la mesa la agenda, la agenda Puno, la agenda Arequipa, la agenda Ayacucho, Piura, Cajamarca, la agenda de todas las regiones", enlistó. "No queremos más sangre. Han dicho que correrán ríos de sangre, no lo queremos. Basta, calma, sabemos que quieren tomar Lima, por todo lo que está saliendo, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, pero en calma y en paz, yo los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen", dijo Boluarte en un acto del Tribunal Constitucional, reportado por La República.



En medio de la violencia y el caos que se apoderaron del país suramericano, en medio de intensas protestas y el pedido de una Asamblea Constituyente, Boluarte dijo:



"Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, azuzando a la población al caos, desorden y destrozos, a ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú", dijo Boluarte en un mensaje al país transmitido por la televisora estatal.



En la víspera de la llamada toma de Lima, agendada para este jueves 19 de enero, el director del Lugar de la Memoria, Manuel Burga Díaz, destacó la solidaridad entre limeños y peruanos del interior, ya visible.



Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, apuntó, "abrieron el campus universitario ayer (17 de enero), que estaba cerrado, para auxiliar a los manifestantes de provincias. Un gesto humanitario que se debería completar con alimentos y la clínica universitaria", destacó.



Además, desde el estallido de la crisis política al menos 50 personas han perdido la vida en enfrentamientos entre fuerzas del orden, policiales y militares, y los manifestantes, 49 víctimas son civiles y una de ellas un policía, según el recuento que elabora la Defensoría del Pueblo.



El problema de la Constitución de Fujimori



Uno de los puntos más reiterados por los manifestantes es la elaboración de una nueva constitución que deponga la actualmente empleada, implementada en 1993, durante el régimen de Alberto Fujimori.



De hecho, antes de ser destituido por el Congreso, el entonces presidente Pedro Castillo llamó a conformar una asamblea constituyente que iniciara ese proceso, además de decretar la disolución del poder legislativo, sin embargo sus solicitudes no prosperaron y fue arrestado por la Policía Nacional del Perú (PNP).



De acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada el 15 de enero, el 69% de los peruanos apoya la idea de convocar a una asamblea constituyente a cargo de la elaboración de una nueva carta magna. En cambio, solo el 9% apoya tanto a la presidenta Boluarte como al Congreso vigente.



No obstante, Boluarte delcaró dos días después de la emisión de estos datos estadísticos que la demanda social de una nueva constitución está siendo utilizada como un pretexto para seguir bloqueando carreteras y amenazando la institucionalidad peruana.



"Un tema de asamblea constituyente y nueva Constitución no es [se arregla ] de la noche a la mañana. Es un trabajo que tiene que hacer la misma población", consideró la mandataria.