(VIDEO) Brasil: Acusan a 39 personas por intentona golpista

La Fiscalía de Brasil acusó formalmente este lunes a 39 personas vinculadas a la intentona golpista del pasado 8 de enero, cuando disturbios de bolsonaristas intentaron derrocar el gobierno de Lula da Silva.



Al precisar la denuncia ante la Corte Suprema, el ente brasileño precisó que los acusados deberán responder por seis delitos, entre éstos: intento de golpe de Estado, asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y daños al patrimonio nacional, reportó Telesur.



El vicefiscal general, Carlos Frederico Santos, coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos – creado la semana pasada por el procurador general de la República, Augusto Aras – elevó la querella a petición del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.



Asimismo, el funcionario solicitó la prisión preventiva de los indiciados «para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado Democrático de Derecho», señaló un comunicado del Ministerio Público.



Solicitan bloqueo de bienes

Además, se gestionó el bloqueo de bienes por un total de 40 millones de reales (unos 7.7 millones de dólares) para reparar el daño «tanto material a la propiedad pública como a la moral colectiva». También se solicitó la suspensión del cargo o de las pérdidas de cargos o funciones públicas en aquellos casos correspondientes.



Por la invasión de espacios del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia en las que se destruyó propiedad del Estado y se hizo un llamado a la desobediencia pública hay ya abiertas 7 investigaciones, reseñaron medios locales.



En las inquisitorias están incluidas unos 1.800 detenidos, aunque una tercera parte fue liberada por “razones humanitarias” y responderá al proceso judicial en libertad.





Carlos Frederico Santos, señaló en una entrevista a la televisora GloboNews que «la Procuraduría General de la República está empeñada en castigar severamente a esas personas que han practicado esos actos antidemocráticos, incluso con efectos pedagógicos, para que no se repitan».Precisó que «el objetivo es determinar de forma rápida, determinada y castigar a los culpables», dijo Santos, citado por Prensa Latina.Señaló que los denunciados fueron arrestados dentro del Senado y actuaban con la finalidad de derrocar al actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual es contrario a la ley.«La elección ha terminado, dentro de cuatro años tendremos nuevas elecciones y que se busque los medios democráticos y correctos para exponer sus ideas, pero no practicando ese tipo de acto que hiere la seguridad, ese tipo de acto que hiere a la democracia, ese tipo de acto que busca de forma ilegítima apoderarse del poder», enfatizó.El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, entregó a Aras el viernes una representación con información sobre terroristas que invadieron el Congreso Nacional.Pacheco indicó que, además de los datos de los criminales, el documento contenía sugerencias, elaborado por la Abogacía General del Senado, de castigos y reparación de daños.También este lunes ratificaron la decisión, anunciada el 13 de enero, de investigar al exmandatario Jair Bolsonaro por la vinculación con los actos terroristas de sus partidarios en la intentona golpista del pasado 8 de enero.«Jair Bolsonaro no tiene foro privilegiado, por lo que es parte de la investigación, fue una solicitud de la PGR (Procuraduría General de la República). Será inquirido y está sometido a todo procedimiento como cualquier ciudadano brasileño y las indagaciones avanzarán», decalró a TV 247 el interventor en la Seguridad Pública del Distrito Federal, Ricardo Cappelli, reseñó Prensa Latina.Resulta más grave, precisó Cappelli, que «Brasil sabe que, parte de todo lo sucedido obviamente, tiene una inspiración intelectual, por lo menos, directa en Jair Bolsonaro».Denunció que el exmilitar «pasó años atacando al Supremo Tribunal Federal (STF), a las instituciones democráticas. Es él quien insiste en intentar deslegitimar la elección del presidente Lula», apuntó.Para el mediador, «Bolsonaro sirve de inspiración para los terroristas que intentaron dar un golpe de Estado e imponer un régimen militar», el 8 de enero en esta capital.