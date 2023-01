Brasil: divulgan datos de uso de la tarjeta corporativa de Jair Bolsonaro

Restaurante Sabor de Casa en Boa Vista

14 de enero de 2023.- Los gastos de las tarjetas corporativas de la Presidencia de Brasil fueron publicados por el gobierno federal, presidido actualmente por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), el 6 de enero. El portal Fiquem Sabendo recibió el jueves 12 el enlace para acceder a los números, después de realizar una solicitud a través de la Ley de Acceso a la Información. Hasta entonces, el gobierno de Bolsonaro argumentaba que dejaría los valores en secreto hasta el final del mandato, basándose en un fragmento de la misma ley.



Mercado gourmet



Jair Bolsonaro (Partido Liberal) gastó más de 680 mil reales (aprox. 133 mil USD) en un "mercadito gourmet" usando la tarjeta corporativa del Palacio de Planalto. Durante sus cuatro años de mandato, se realizaron 1.264 compras con dinero público en el Mercado La Palma, uno de los más caros de la capital federal, Brasilia (DF).



Con tiendas en los dos barrios más nobles de la capital, La Palma vendió alimentos a la Presidencia desde el 2 de enero de 2019, el segundo día del gobierno Bolsonaro. La compra más cara fue de 4.021,90 reales (aprox. 790 USD) y, em promedio, la cantidad gastada fue de 540 reales.



El local ha recibido una denuncia de xenofobia cometida por el propietario del mercado. Según el relato publicado en el sitio de noticias Metrópoles, el hombre ofendió a una clienta (la denunciante) por ser natural de Bahia, estado del nordeste de Brasil donde Lula tuvo ventaja electoral sobre el excapitán.



Restaurante en un día de manifestación bolsonarista



Jair Bolsonaro —o alguien que usó la tarjeta corporativa del entonces presidente de la República— pagó 152 mil reales (aprox. 30 mil dólares) en tres días al restaurante Sabor de Casa, ubicado en Boa Vista, capital del estado de Roraima, región norte de Brasil.



Según sus páginas en las redes sociales, los precios de las comidas ofrecidas en el restaurante oscilaban entre los 12 y los 18 reales, lo que significa que la tarjeta corporativa de Bolsonaro puede haber comprado entre 8.445 y 12.668 viandas, si se tienen en cuenta los precios originales.



La foto del establecimiento en la herramienta Google Maps (que aparece en esta noticia) está un poco desactualizada, fue tomada en 2018. Las imágenes publicadas por el propio restaurante en las redes sociales muestran que desde entonces ha habido reformas. Aun así, es poco probable imaginar un ritmo de producción suficiente para cubrir toda esa demanda.



Las fechas de los gastos de la tarjeta corporativa en el restaurante coinciden con viajes del entonces jefe del Ejecutivo nacional a Boa Vista. En el viaje de septiembre de 2021, su primero como presidente de la República a Roraima, participó en una "motociata", una manifestación con motociclistas simpatizantes de su gobierno, tras aterrizar en la ciudad, según informó la prensa local. Pocos días después de cumplir 1.000 días en el cargo, el ahora expresidente acudió al estado para inaugurar una central termoeléctrica.



Menos de un mes después del primer viaje oficial a la capital de Roraima, Bolsonaro parece haberle cogido el gusto (posiblemente a la comida de Sabor de Casa) y retornó a la ciudad. En esa ocasión, visitó uno de los albergues de la Operación Acogida, coordinada por el Ejército para recibir a migrantes venezolanos.



Si se suman, los montantes acumulados en estos tres días en la tarjeta corporativa de Bolsonaro superan 360 mil reales (aprox. 70.500 USD). Los gastos no se limitaron al restaurante.



Como el ahora expresidente no tiene una oficina de prensa constituida, no fue posible contactar con su equipo para buscar un posicionamiento. No obstante, el espacio sigue abierto a manifestaciones, y el texto puede actualizarse.



Brasil de Fato intentó ponerse en contacto con el restaurante Sabor de Casa a través de los números publicados en las redes sociales, que aparentemente siguen activos, pero no tuvo éxito. Si hay retorno, el informe ofrecerá más detalles sobre los gastos de la tarjeta corporativa en el establecimiento.