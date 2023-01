(VIDEO) Brasil: Presidente Lula alerta sobre complot para asaltar sede presidencial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó este jueves sobre un posible complot con los bolsonaristas, para que se pudiera asaltar el Palacio del Planalto, sede presidencial; el domingo pasado.



En rueda de prensa, Lula Da Silva señaló que – durante las investigaciones se comprobó que no hubo ningún forcejeo en la puerta de la sede.



«Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto fue abierta para que gente entrara porque no tiene puerta rota. Significa que alguien facilitó su entrada aquí. Nosotros vamos con mucha calma investigar y ver lo que sucedió de verdad», declaró Lula, citado por Prensa Latina.



En este sentido, señaló que se espera las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad, tanto en el Planalto, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso Nacional.



Para el mandatario brasileño, «mucha gente» de los cuerpos de seguridad del Estado, podrían ser cómplices de los criminales.



Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales – cita Prensa Latina -, se muestra cierta complicidad entre los funcionarios policiales con los grupos extremistas.



En uno de ellos, un grupo de agentes abre paso y observa mientras los devastadores penetran en el edificio del Congreso.



Por esta razón, desde el domingo, las críticas contra el gobierno del Distrito Federal no se han hecho esperar, debido a la inacción ante la violencia.



«No vamos a ser autoritarios pero vamos a castigar»



Por otra parte, Da Silva calificó a todos los implicados en la invasión y destrucción de edificios gubernamentales como «locos» y aseveró que serán castigados.



«Vamos a encontrar a quien haya financiado y costeado esto. Yo soy especialista en campañas y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios pero vamos a castigar», aseveró el mandatario, citado por Sputnik.



Lula también lamentó que Bolsonaro siga negando su derrota electoral y que eso ayude a un grupo de «locos» a cometer actos violentos.



«Lamentablemente el presidente que dejó el poder [Jair Bolsonaro] no quiere reconocer su derrota. Hoy todavía he visto declaraciones de él en las que no reconoce la derrota. Solo puedo considerarles como un grupo de chiflados, de gente con poco sentido del ridículo», comunicó Lula.



Cabe recordar que, más de 700 golpistas permanecen detenidos por las invasiones y actos de vandalismo del domingo en Planalto, sede del Poder Ejecutivo.



Por los hechos, Lula decretó la intervención federal en la Seguridad Pública del DF.



Aprobada en el Parlamento por las dos cámaras (Diputados y Senado), la materia ahora sigue para promulgación.



En la práctica, con las validaciones, el Congreso ratifica la medida hasta el 31 de enero, conforme la propuesta del presidente.