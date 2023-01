(VIDEO) Snowden explica cuál es el verdadero escándalo tras los hallazgos de documentos clasificados de la vicepresidencia de Biden

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y la CIA, Edward Snowden, ha reaccionado a los recientes hallazgos de documentos clasificados del presidente estadounidense, Joe Biden.



Esta semana un abogado de la Casa Blanca informó que documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente habían sido descubiertos en noviembre pasado por los abogados personales del presidente en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un centro de estudios en Washington, que Biden utilizó como oficina tras dejar la administración Obama.



"Vale la pena señalar que el presidente parece haberse fugado con más documentos clasificados que muchos denunciantes. A modo de comparación, Reality Winner fue condenada a 5 años por un solo documento", escribió Snowden en Twitter. "Mientras tanto Biden, Trump, Clinton, Petraeus poseen docenas, cientos. Sin pagar cárcel", agregó.



Los documentos hallados en noviembre incluían memorandos de inteligencia estadounidense y material con información sobre temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido, según una fuente, que conoce los detalles del asunto, citada este martes por la CNN.



Snowden cree que "el verdadero escándalo" en el caso de Biden no es que se llevara los documentos clasificados, sino que el Departamento de Justicia de EE.UU. los descubriera una semana antes de las elecciones de mitad de mandato y decidiera "suprimir la historia, confiriendo una ventaja partidista", resaltó.



Asimismo, este miércoles NBC News, citando una fuente no identificada, reportó que los asistentes de Biden descubrieron un segundo lote de documentos clasificados en una nueva ubicación que todavía se desconoce.