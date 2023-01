Perú: Gobierno de Puno declara tres días de luto por la matanza en Juliaca

17 muertos en manifestaciones en Perú

10 de enero de 2023.- El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, indicó también que su administración inició investigaciones por la matanza.



El Gobierno Regional de Puno decretó tres días de duelo en todo el departamento por las 17 muertes registradas durante las violentas protestas de este lunes en Juliaca, en la provincia de San Román, en el marco de las manifestaciones varia regiones del país contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte.



El decreto, firmado por el gobernador Richard Hancco Soncco, dispone que se guarde duelo regional los días 10,11 y 12 de enero, con el izamiento de la bandera a media asta en todas las instituciones públicas de la región Puno.



En el documento también se invoca "al Ministerio Público el inicio de las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno".



Asimismo, la gobernación regional rechazó "cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, en la ciudad de Juliaca.



Por otra parte, ante las crecientes protestas contra el Gobierno de Perú, en especial en la conocida zona del altiplano, las organizaciones sociales demanda el fin de la represión policial en momentos en los cuales las autoridades designadas buscan el voto de confianza en el Congreso en un clima de incertidumbre.



El presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola se presentará la mañana de este martes en el Parlamento tras una ronda de diálogos con varias bancadas para solicitar su respaldo, sin embargo tras la matanza en Juliaca, no existe certidumbre si avanzará ese proceso.



La ciudad de Juliaca vivió este lunes el sexto día consecutivo de las protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023, entre otras demandas.



La jornada dejó un saldo de 17 manifestantes muertos en los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto, con lo que en total ya son 44 los decesos en las manifestaciones desde que arrancaron el 11 de diciembre pasado en todo el país.



La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, señaló que a la fecha hay 44 puntos de tránsito interrumpidos en las carreteras, debido a las manifestaciones en el interior del país.



“Al momento, tenemos 44 puntos de tránsito interrumpidos y 9 puntos restringidos en 6 regiones del país, estos son Puno, Amazonas, Apurímac, Cusco, Arequipa y Madre de Dios”, precisó.



En una carta abierta al pueblo peruano, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la Región de Puno, y de la provincia de San Román, condenó la represión en Juliaca y señaló que la versión de los ministros que dieron este lunes "no se ajusta a la verdad".



La Mesa de Concertación indicó: "dejamos en claro que lo expresado por el premier, y los ministros de Defensa, del Interior, de Salud y de Transporte, no se ajusta a la verdad" cuando dicen que esta protestas social pretenden dar un golpe de Estado. En estas condiciones todo anuncio de diálogo resulta un saludo a la bandera".



Ante las reiteradas expresiones de menosprecio por parte de los representantes del Gobierno y la no aceptación de su responsabilidad de estos hechos ocurridos no solo en Juliaca, Ayacucho, Apurimac, Arequipa, Cusco y otros, exigimos una reconciliación y reparación expresados en actos concretos y sinceros, indicó la Mesa de Concertación.



Mencionó el colapso del hospital Carlos Monge Medrado en Juliaca a raíz de los cientos de heridos que dejó la represión policial en los últimos días en la ciudad, que también se extendió a miembros de la policía que se enfrentaron a los manifestantes.



Al respecto, las autoridades de salud reportan falta de medicamentos y unidades de sangre para atender a los heridos; así como alimentos para los familiares de los heridos.



Por otra parte, la sesión sobre el Acuerdo Nacional, que reúne a los tres estamentos del Estado peruano con la “finalidad de buscar consensos en favor de la paz” en el país suramericano, fue suspendida después que se conoció el número de fallecidos en las las manifestaciones.



El Acuerdo Nacional es un foro de diálogo y construcción de consensos integrado por la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, partidos políticos con representación en el Congreso y las principales organizaciones de la sociedad civil con representación a nivel nacional.