Brasil: monumental manifestación para repudiar el accionar de la derecha y los actos terroristas

10 de enero de 2023.- Todavía no eran las 6 de la tarde, hora prevista para el acto, y la Avenida Paulista ya estaba ocupada por miles de manifestantes en defensa de la democracia. Convocada por los frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular y Coalición Negra por los Derechos, la protesta de São Paulo se sumó a decenas de otras organizadas por Brasil en reacción al ataque golpista de los bolsonaristas a las tres Potencias en Brasilia, el pasado domingo 8 de enero.Eso es lo que exigen los manifestantes por la democracia en la capital de Río de Janeiro. La lluvia no perturba la concentración en Cinelândia, ubicada en la región central.La consigna más escuchada fue «no a la amnistía». La demanda se centró particularmente en responsabilizar al expresidente Bolsonaro por los crímenes cometidos durante su mandato. Este mandato cuyos dos últimos días ya los ha pasado en Estados Unidos, donde permanece al no tener ya un foro privilegiado.«Ya derrocamos a Bolsonaro en las urnas, vamos a derrocar al bolsonarismo en las calles», dijo un miembro de Uneafro al micrófono. En el carro sonoro frente al MASP, adornado, entre otros, con una gran bandera del Dr. Sócrates Brasileiro, parlamentarios y activistas de movimientos como el MST, MTST, MNU y Unegro se turnaron en discursos de rechazo al intento de golpe y reafirmación de la legitimidad de la decisión de las urnas que eligió al nuevo gobierno del PT.Alrededor de las 8 de la noche, decenas de miles de personas comenzaron a caminar hacia el centro de la ciudad. La hinchada organizada de los cuatro grandes equipos de São Paulo estuvo presente en el evento, con destaque para una gran presencia de Gaviões da Fiel.Volver a ocupar las calles“Los demócratas tenemos que salir a la calle. ¿No tuvimos casi 500.000 personas en Brasilia en esa hermosa fiesta? Ahora salimos de la calle, que estos locos tomen las calles diciendo que ellos son el pueblo, en las calles”, dijo. Chico Malfitani, uno de los fundadores de Gaviões da Fiel. «¿Cómo abrimos la vía con una facilidad tremenda? Solo fue cuestión de presentarse y se dieron a la fuga. Salieron de los carriles, dejaron todo. Lo mismo en la costanera, dejaron hasta una moto con la llave», dijo. dijo, en alusión a la acción de Gaviões da Fiel para despejar caminos.Nani Sacramento, de la dirección nacional de la Central de Movimentos Populares (CMP), afirmó que «la manifestación está dando un contrapunto a lo que pasó ayer en Brasilia, contra nuestra democracia». “Fue un acto ilícito, criminal de hecho, un acto nazi. La fuerza popular no es eso. Venimos a demostrarles, primero, que ese lugar no es solo de ellos, es nuestro. Somos la mayoría y esa mayoría habló en la encuestas en El 30 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva iba a sacar a Brasil de la oscuridad, iba a sacar a Brasil del agujero en el que jugaba Bolsonaro”, dijo. “La democracia no es lo que era ayer. La democracia es lo que verás hoy”, agregó.