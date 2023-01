Colombia: Presidente Petro crea el Ministerio de la Igualdad que conducirá la vicepresidenta Francia Márquez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó este miércoles la ley presidencial que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en Istmina, Chocó, que será dirigido por la vicepresidenta del país Francia Márquez.



Aunque la ceremonia formal estaba programada para que comenzara pasadas las 2 de la tarde, fue postergándose, a la espera de la llegada del jefe de Estado, quien estaba en Pereira.



Apenas llegó al lugar, alrededor de las 7 p. m., Gustavo Petro se dirigió a los colombianos. “Firmar esta ley que crea el Ministerio de la Igualdad aquí en Istmina evidentemente tiene una carga de simbolismo y de realidad”, dijo para iniciar sus palabras.



El mandatario resaltó que la pobreza en el Chocó radica en “temas que son fundamentales para la dignidad humana”, como “la escasez de la educación, la escasez de las transferencias, la escasez de los servicios públicos en general, como la salud”.



“En Colombia aún se mantiene la mentalidad de los esclavistas. (…) El territorio del Chocó está excluido porque está excluida su población”, añadió.



El Presidente dijo que Colombia es “uno de los países mas desiguales del planeta”, y, con muy pocas excepciones, no se han creado políticas para disminuir la desigualdad, un problema “más complejo que superar la pobreza”.



“Disminuir la desigualdad implica que las poblaciones más pobres de Colombia vean crecer sus ingresos y su patrimonio más rápido porcentualmente que lo que crecen los ingresos y patrimonio de las capas más ricas del país”, aseguró.





Por otro lado, Petro también resaltó la desigualdad de género, y dijo que “para lograr igualdades entre el hombre y la mujer, no se necesita solo un Ministerio de la Igualdad, prácticamente todo el Estado debe trabajar en función de toda esa igualdad que asusta por allí, porque hay gente, hombres, que no creen que la mujer sea igual que ellos”.Petro, en su discurso, además aseguró que “la desigualdad social es la que origina la violencia”, no la pobreza.“Nace en desigualdad la sociedad, y muere en desigualdad la sociedad, y así pueden pasar muchísimas generaciones, las esperanzas se van apagando en muchos sectores de la población. Y lo que surge entonces son los caminos fáciles, son la violencia, el odio”, dijo el Presidente.En ese sentido, afirmó que dentro del Ministerio de la Igualdad habrá un viceministerio de la juventud, que acompañará a las nuevas generaciones que nacen en contextos difíciles.Finalmente, aseguró que la primera ministra de la Igualdad será Francia Márquez, quien ejercerá no sólo en las funciones de la vicepresidencia si no la de un ministerio que hay que hacer crecer.Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez precisó que este ministerio es “un instrumento importante para afianzar las políticas que requerimos en términos de transformación en las comunidades, así que bienvenida la institucionalidad que por primera vez voltea a mirar los territorios marginados y excluidos”.Al recalcar que desde la campaña para la presidencia de Colombia se entendió que la desigualdad es uno de los principales problemas del país, la también ministra de la cartera puntualizó que Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo, y en 2021 fue la más desigual de Latinoamérica.Ante esa realidad, Francia Márquez aseguró que su compromiso es cambiar esa realidad. “Vamos Colombia por el cambio, por la igualdad y por La Paz”, y agradeció al Congreso de la República por haber acompañado esta propuesta.“Trabajaremos para que este Ministerio sea una institucionalidad para las y los nadies, que nos permita avanzar en igualdad hacia la Paz Total”, puntualizó en un contexto donde entre 1959 y 2020 se han registrado 15.760 víctimas de violencia sexual, en el marco del conflicto armado.De acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto de la Comisión Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el 61,8 por ciento de las víctimas de violencia sexual en el registro del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) corresponde a mujeres.“Junto al 30,8 por ciento de niñas y adolescentes, suman el 92,6 por ciento del total de personas vulneradas”, destaca el Centro Nacional de Memoria Histórica.Con información del diario El Tiempo / TeleSUR