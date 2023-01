(VIDEO) Brasil retomará el programa de salud "Más Médicos" que fue impulsado por Dilma Rouseff

El secretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Brasil, Nesio Fernandes, anunció este jueves que retomarán el programa "Más Médicos", el cual fue cesado por el expresidente Jair Bolsonaro, y que contaba con la colaboración de Cuba.



“La agenda de retomar Más Médicos es inmediata. Queremos colocar galenos en todos los municipios brasileños en un corto período de tiempo”, señaló el funcionario, citado por TeleSur.



El secretario brasileño señaló que inicialmente la prioridad será para los profesionales nacionales con registro en los consejos regionales, así como para los que fueron formados en el exterior.





Las otras plazas sí serán ocupadas por médicos extranjeros, quienes ocuparán los puestos que fueron dejados por los médicos cubanos, tras el cese del programa por parte del gobierno anterior en 2019.Más Médicos fue instituido durante el Gobierno de Dilma Rouseff, para aumentar el número de profesionales para la atención, principalmente, en ciudades del interior del país.El programa, conocido como "Mais Médicos" ("Más médicos"), desplegó a más de 18.000 profesionales de la salud tanto brasileños como extranjeros, en más de 4.000 municipios, en su mayoría zonas socioeconómicamente vulnerables en áreas remotas, en las afueras de las ciudades, o en los 34 distritos sanitarios indígenas especiales.Casi dos tercios de los profesionales de la salud que participan son de nacionalidad cubana, quienes se unieron al programa a través de un proyecto de cooperación técnica entre la OPS/OMS y los Ministerios de Salud de Brasil y de Cuba.En 2019, Bolsonaro sustituyó Más Médicos por Médicos por Brasil, no obstante, la mayoría de las plazas que dejaron libres los médicos cubanos no han sido ocupadas hasta la fecha.Esta no es la primera decisión del presidente de Brasil de retomar los caminos que tenía la nación, antes de la llegada de Bolsonaro al poder.Recientemente, anunció el retorno de Brasil a la Celac, luego de que en 2020, Bolsonaro decidiera abandonar el organismo regional.Hace 8 años comenzó el programa "Mais Medicos" (VIDEO)Con información de Últimas Noticias / TeleSur.