Parlamento Europeo inicia proceso para levantar la inmunidad de dos eurodiputados corruptos por el "Qatargate"

Kaili y Panzeri, los eurodiputados implicados en el Qatargate Credito: Web

02-01-23.-El Parlamento Europeo anunció el lunes que inició el procedimiento para levantar la inmunidad de dos eurodiputados, a petición de la justicia belga, lo que representa un nuevo capítulo en el escándalo provocado por la trama de corrupción que supuestamente involucra a Catar.



El Parlamento no divulgó los nombres de los legisladores, pero fuentes cercanas a la investigación informaron a la AFP que se trata del representante italiano Andrea Cozzolino y del belga Marc Tarabella.



Ambos están en el punto de mira de la investigación que llevó a los responsables belgas a detener el 9 de diciembre a una de las vicepresidentas de la institución, la eurodiputada socialista griega Eva Kaili.



Su compañero, el italiano Francesco Giorgi, que también es asistente parlamentario de Cozzolino, el exeurodiputado socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, y un dirigente de una oenegé, Niccolo Figa-Talamanca, también se encontraban entre los detenidos.



Los cuatro han sido acusados de "pertenencia a organización delictiva", "blanqueo de capitales" y "corrupción" en un escándalo que ha conmocionado el Parlamento Europeo y provocado tensiones entre Catar y la UE.



Kaili no gozaba de inmunidad parlamentaria porque el delito se descubrió in fraganti, con "bolsas de dinero en efectivo" encontradas en su domicilio.



El 13 de diciembre, la despojaron de su título de vicepresidenta tras una votación casi unánime de los eurodiputados.



La investigación de esta trama, conocida como "Qatargate", desembocó en veinte allanamientos entre el 9 y el 12 de diciembre, realizados incluso en el seno del Parlamento Europeo. El domicilio de Marc Tarabella también fue inspeccionado el 10 de diciembre, precisó una fuente judicial.



En total, los investigadores belgas se incautaron de 1,5 millones de euros en efectivo, según una fuente judicial, en los domicilios de Panzeri y Kaili, así como en una maleta que llevaba su padre.



- "Ninguna impunidad" -



"En respuesta a una petición de las autoridades judiciales belgas, impulsé un proceso urgente para levantar la inmunidad de dos miembros del Parlamento. No hay ninguna inmunidad, absolutamente ninguna", indicó el lunes la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en un mensaje en Twitter.



"El Parlamento estará del lado de la ley. La corrupción no puede beneficiar a nadie y haremos todo lo posible para combatirla", añadió.



Metsola comunicará en persona esta solicitud a los eurodiputados durante la próxima sesión plenaria, que empezará el 16 de enero en Estrasburgo (Francia), donde se encuentra la otra sede del Parlamento Europeo.



Luego, la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI) examinará a puerta cerrada la petición para levantar su inmunidad.



Organizará, si hace falta, interrogatorios con los representantes afectados y propondrá una decisión final que deberán votar los eurodiputados.



La presidenta del Parlamento "pidió a todos los servicios y comisiones que prioricen este procedimiento para que concluya el 13 de febrero", precisa el comunicado.



El grupo socialista europeo (S&D) ya había decidido el 12 de diciembre suspender a Cozzolino del cargo de coordinador de este grupo en la Eurocámara, mientras que Tarabella suspendió por su propia cuenta su pertenencia al S&D, indicó a la AFP un portavoz de este grupo.



Ambos eurodiputados también fueron suspendidos de militancia por sus respectivos partidos nacionales, el Partido Socialista belga y el Partido Democrático italiano.

