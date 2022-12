Brasil: Funeral de Pelé se llevará a cabo el lunes en Santos

Estadio de fútbol Santos

31 de diciembre de 2022.- El estadio en el que el gran Pelé disputó algunos de los mejores partidos de su carrera también recibirá su funeral el lunes y martes.



El Santos, el club en el que Pelé jugó en Brasil, indicó en un comunicado que el público podrá dar el último adiós en el estadio Vila Belmiro, en las afueras de Sao Paulo.



Pelé, cuyo nombre completo era Edson Arantes do Nascimento, falleció el jueves tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 82 años.



Santos indicó que el féretro con el tres veces campeón de la Copa Mundial dejará el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo el lunes en la mañana y será colocado en el círculo central en el campo del estadio.



Las visitas comenzarán el lunes a las 10:00 am y terminarán al día siguiente a la misma hora.



El ataúd de Pelé será transportado a través de las calles de Santos y pasará frente a la casa de su madre de 100 años, Celeste. Reportes recientes en la prensa brasileña indicaron que la madre de Pelé no puede dejar su cama y no está lúcida.



El entierro se llevará a cabo en el Memorial Necrópole Ecumênica, un cementerio vertical en Santos y al que sólo asistirá la familia.



Pelé tenía una casa en Santos, lugar en el que vivió casi toda su vida. Pasó sus últimos años en la ciudad de Guarujá.



En septiembre de 2021 le removieron un tumor en el colon a Pelé. Ni la familia, ni el centro asistencial indicaron si se propagó a otros órganos. Regresó al Hospital Albert Einstein el 29 de noviembre por COVID-19 y una infección respiratoria.



La semana pasada el centro médico reconoció en un comunicado que el cáncer avanzó.



Pelé llevó a Brasil a ganar la Copa Mundial en 1958, 1962 y 1970 y sigue siendo uno de los líderes anotadores de todos los tiempos de la selección con 77 goles. Neymar empató su récord durante la Copa Mundial de Qatar.