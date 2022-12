(VIDEO) Lula conforma su gabinete que tendrá un total de 37 carteras

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá el próximo domingo, anunció este jueves a 16 nuevos ministros, con lo que su gabinete tendrá un total de 37 carteras, una de ellas volcada por vez primera a los asuntos indígenas.



"Tenemos un gabinete" y "ahora hay que comenzar a trabajar", pues "el pueblo brasileño no puede esperar más" después "del desgobierno al que fue sometido en estos años", declaró Lula en alusión a la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien sucederá en el poder a partir de este 1 de enero.



Entre los nombramientos anunciados este jueves, que terminan de darle forma al nuevo Gobierno, sobresalen en especial tres mujeres: Marina Silva, Simone Tebet y Sonia Guajajara.



Como hace veinte años, cuando Lula asumió por primera vez la Presidencia, la ecologista Marina Silva será ministra de Medio Ambiente, una de las áreas más abandonadas y castigadas durante la gestión de Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha que ahora deja el poder.



La primera experiencia de Silva con Lula en el Gobierno terminó mal y la entonces ministra renunció frente a "ciertas resistencias" a la agenda ambiental, pero la magnitud de la devastación promovida por Bolsonaro la llevó a apoyar nuevamente al exsindicalista.



Simone Tebet, afiliada al Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) fue candidata presidencial contra Lula y Bolsonaro en las elecciones de octubre pasado y concluyó la primera vuelta en tercer lugar, con un 4,1 % de los votos.



Se sumó a la campaña de Lula para la segunda vuelta y ahora dirigirá el Ministerio de Planificación, uno de los brazos del Ministerio de Hacienda para el diseño de las políticas económicas.



El más simbólico de los nombramientos formalizados este jueves por el presidente electo pasa por Sonia Guajajara, quien asumirá el Ministerio de los Pueblos Indígenas, una cartera que hasta ahora no existía y que Lula se había comprometido a crear desde la campaña.



Guajajara es una de las voces más representativas del movimiento indígena y su apellido es el nombre de su pueblo, amenazado igual que muchos otros por madereros y mineros ilegales que operan casi impunemente en la Amazonía y se han fortalecido con el abandono que sufrió esa región durante los cuatro años de Bolsonaro en el poder.



"Nunca antes en la historia de este país tuvimos una indígena ministra", subrayó Lula, quien sostuvo que será "una experiencia nueva" y todo el Gobierno deberá "trabajar y ayudar", aunque matizó que Guajajara y "los indígenas ya están más que preparados para resolver sus propios problemas".



Otros nombramientos confirmados este jueves por Lula le han dado espacios en el Gobierno a formaciones de centro y centroderecha que se unieron a su campaña contra el movimiento ultraconservador que lideró el presidente saliente.



Se trata de los partidos Unión Brasil, Social Democrático y el propio MDB de Simone Tebet, que con su presencia en el gabinete le darán al Gobierno de Lula un mayor peso en el nuevo Parlamento que asumirá en febrero próximo, con una clara mayoría conservadora.

1. Presidencia: Rui CostaEconomista y figura destacada del Partido de los Trabajadores (PT), el actual gobernador de Bahía comandará una cartera con atribuciones similares a las de un jefe de gabinete.2. Hacienda: Fernando HaddadSerá el hombre fuerte de la economía. Exalcalde de Sao Paulo y excandidato presidencial del PT en 2018, fue ministro de Educación en los anteriores Gobiernos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).3. Relaciones Exteriores: Mauro VieiraVeterano diplomático de carrera. Fue canciller entre 2015 y 2016, los dos últimos años de la gestión de Rousseff.4. Defensa: José MúcioIngeniero y político conservador con una excelente relación con las Fuerzas Armadas y con el propio presidente Bolsonaro.Fue ministro de Relaciones Institucionales durante el segundo mandato de Lula.5. Justicia: Flávio DinoAbogado muy cercano a Lula. Fue gobernador de Maranhao y es senador electo por ese estado. Antes, trabajó como juez federal, diputado y presidente de la Agencia Brasileña de Promoción del Turismo.6. Medioambiente: Marina SilvaUna de las ecologistas más reconocidas de Brasil. Fue ministra de Medioambiente en el primer mandato de Lula, aunque su relación con el exsindicalista acabó por serias discrepancias sobre el desarrollo de la Amazonía. Para estas elecciones, volvieron a unirse contra Bolsonaro.7. Educación: Camilo SantanaExgobernador de Ceará y senador del PT en octubre. Es Ingeniero agrónomo.8. Salud: Nísia TrindadeSocióloga, profesora y, desde 1987, funcionaria de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), uno de los centros médicos de investigación más reputados de Latinoamérica y que preside desde 2017. Tuvo un papel fundamental en el combate a la pandemia de coronavirus, en medio del negacionismo de Bolsonaro.9. Mujeres: Aparecida GonçalvesConsultora de políticas públicas contra violencia de género. Ocupó la Secretaría de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres en las administraciones de Lula y Rousseff.10. Cultura: Margareth MenezesSímbolo de la música afro y referencia del movimiento negro. Cantante, compositora y actriz con más de 30 años de carrera y varias nominaciones a los premios Grammy.11. Pueblos Indígenas: Sônia GuajajaraElegida este año por la revista Time como una de las cien personalidades más influyentes del mundo.Formada en Letras y Enfermería, es una de los voces más reconocidas a nivel global del movimiento indígena. Fue candidata presidencial en 2018 y elegida diputada federal este año.12. Agricultura y Pecuaria: Carlos FávaroEs uno de los grandes productores de soja de Brasil. Fue vicegobernador de Mato Grosso, donde el sector agropecuario es muy poderoso, y es actualmente senador por ese estado.13. Trabajo: Luiz MarinhoExpresidente del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, desde el cual Lula lideró protestas históricas en los tiempos de la dictadura militar (1964-1985) y se formó políticamente.También fue alcalde y ministro de Seguridad Social y Trabajo en los Gobiernos de Lula.14. Seguridad Social: Carlos LupiFue ministro de Trabajo con Lula y Rousseff. Preside Partido Democrático Laborista (PDT), que apoyó a Lula en la segunda vuelta de las pasadas elecciones.15. Ciencia y Tecnología: Luciana SantosPresidenta del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y actual gobernadora de Pernambuco, cargo que dejará el 1 de enero. Fue diputada federal.16. Industria y Comercio: Geraldo Alckmin (vicepresidente)Político liberal, católico ferviente y antiguo adversario de Lula, con el que se reconcilió para ser su compañero de fórmula. Fue gobernador de Sao Paulo por cuatro mandatos, diputado y alcalde. Coordinó los trabajos de la transición.17. Igualdad Racial: Anielle FrancoPeriodista y activista de derechos humanos. Es hermana de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que fue asesinada a tiros en 2018. Vivió 12 años en Estados Unidos y estudió en universidades de ese país.18. Derechos Humanos: Silvio AlmeidaAbogado y escritor, considerado como uno de los mayores especialistas en cuestiones raciales del país. Preside el Instituto Luiz Gama, que actúa en la promoción de las minorías y los derechos humanos.19. Desarrollo Social: Wellington DiasOtra figura importante del PT. Fue gobernador de Piauí por cuatro mandatos y elegido dos veces senador. Gestionará los programas sociales dirigidos a las familias más pobres.20. Planificación y Presupuesto: Simone TebetSenadora de centroderecha, vinculada al sector agropecuario. Fue candidata presidencial en la primera vuelta de las elecciones. Luego apoyó al líder progresista y participó activamente en su campaña.21. Integración: Antônio Waldez GóesEl 1 de enero terminará su cuarto mandato como gobernador del estado de Amapá. Es el actual presidente de un consorcio para el desarrollo de los nueve estados amazónicos brasileños.22. Pesca: André de PaulaHa sido concejal, diputado y ha ocupado diversas secretarías vinculadas a la producción rural y la reforma agraria en su estado natal de Pernambuco.23. Ciudades: Jader FilhoEmpresario y presidente del MDB en el estado de Pará. Es hijo del senador Jader Barbalho y hermano del gobernador de Pará, Helder Barbalho, reelegido en octubre.24. Comunicaciones: Juscelino FilhoDiputado y uno de los nombres del partido Unión Brasil (centroderecha) que integrará el Gobierno de Lula. Formado en medicina, con especialización en radiología.25. Minas y Energía: Alexandre SilveiraHizo carrera política en la región conocida como Valle de Acero de Minas Gerais. Fue director general del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes.26. Puertos y Aeropuertos: Márcio FrançaAbogado y político de larga trayectoria en Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país. Se alió a Lula en las pasadas elecciones, en las que no consiguió un escaño en el Senado.27. Desarrollo Agrario: Paulo TeixeiraEs uno de los vicepresidentes del PT y fue secretario de Transportes de la ciudad de Sao Paulo.28. Deporte: Ana MoserMedallista olímpica y uno de los grandes nombres del voleibol femenino. Fundó el Instituto Deporte y Educación para la formación de atletas en los colegios. Participó activamente en la campaña a favor de Lula y en la configuración del plan de Gobierno.29. Turismo: Daniela de Souza CarneiroPedagoga afiliada a Unión Brasil. Fue la diputada más votada de Río de Janeiro en las pasadas elecciones legislativas.30. Transportes: Renan FilhoHijo de Renan Calheiros, uno de los políticos más veteranos y camaleónicos de Brasil. Fue alcalde, diputado y gobernador, por dos mandatos seguidos, del estado de Alagoas. Este año fue elegido senador.31. Gestión: Esther DweckEconomista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue asesora económica y secretaria del Presupuesto Federal en el Gobierno de Rousseff.32. Gabinete de Seguridad Institucional: Gonçalves DiasGeneral de la reserva del Ejército. Fue el responsable de la seguridad de Lula en sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010.33. Secretaría de Comunicación: Paulo PimentaPeriodista. Fue concejal, diputado regional de Rio Grande do Sul y, a partir de febrero, empezará su sexto mandato como diputado federal con el PT.34. Relaciones Institucionales: Alexandre PadilhaMédico. Ya ocupó la misma cartera entre 2009 y 2010, con Lula. Después, fue ministro de Salud e impulsó el programa «Más Médicos», que permitió la llegada de miles de médicos cubanos para atender las regiones más remotas de Brasil.35. Secretaría General: Márcio MacedoVicepresidente del PT y biólogo de formación, fue diputado federal y coordinó varias giras de Lula por Brasil entre 2017 y 2018.36. Abogacía General: Jorge MessiasActualmente ejerce como procurador de la Hacienda Nacional. Antes lo fue del Banco Central. Trabajó en varios ministerios en la gestión de Rousseff.37. Contraloría General: Vinícius MarquesFue presidente del órgano antimonopolio de Brasil. Doctorado en derecho, ahora estará al frente del despacho responsable de combatir la corrupción dentro de la administración.