¿Quiénes asistirán a la asunción de Lula? Al menos 120 delegaciones confirmaron su presencia para este 1° de enero

La asunción del presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, prevista para este 1 de enero, contará con la presencia de al menos 120 delegaciones, casi el triple de las que asistieron a la de Jair Bolsonaro hace cuatro años. Los presidentes de Argentina, Uruguay, Chile, entre otros, ya confirmaron su asistencia.



La toma de posesión de Luiz Inacio Lula da Silva "traerá a Brasil casi el triple de delegaciones extranjeras de alto nivel que lo visto en la última toma de posesión en 2019", aseguró el equipo de prensa de cara al cambio de mando del 1 de enero de 2023.



En efecto, al menos 120 delegaciones estarán presentes en la ceremonia de cambio de mando y al menos 53 serán encabezadas por jefes de Estado, de Gobierno y ministros.



Las comitivas de los presidentes de Alemania, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Timor Oriental y Zimbabue, así como el Rey de España, ya confirmaron la asistencia a la asunción de Lula.



Asimismo, a la ceremonia en el Palacio de Planalto asistirán el presidente de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, Guillermo Lasso; de Bolivia, Luis Arce; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Colombia, Gustavo Petro, de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el mandatario argentino Alberto Fernández.



Una de las particularidades es que el presidente uruguayo viajará a Brasil acompañado por los expresidentes José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).



En Perú se especuló con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, pero su asistencia fue finalmente descartada por el ministro de Justicia, José Tello.



La titular del Ejecutivo se ve impedida de viajar debido a que aún no hubo acuerdo en el Congreso para designar un sustituto para cuando Boluarte salga del país. "Hay que ser respetuosos" con los tiempos del Parlamento y "razonables", aseguró Tello y agregó que, por este motivo, la mandataria "no va a poder viajar".



Quien no estará presente será el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países durante la Administración de Jair Bolsonaro. Sin embargo, se prevé que Brasil y Venezuela vuelvan a recomponer sus relaciones tras la asunción de Lula.

Por lo pronto, Caracas designó al excónsul general en San Pablo Manuel Vadell como futuro embajador en Brasil.