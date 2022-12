Informe sobre asalto al Capitolio propone inhabilitar a Donald Trump para cargos públicos

Comisión legislativa del Congreso de EEUU Credito: Afp

23.12-22.-Donald Trump no debería poder volver a ocupar cargos públicos tras su papel en el asalto del año pasado al Capitolio de Estados Unidos, concluye un informe de la comisión legislativa que investigó el suceso, reseñó AFP.



La recomendación encabeza una lista de propuestas del documento de 845 páginas destinado a garantizar que no se repita el mortal motín del que el comité acusa al expresidente de orquestar en un intento fallido por aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2020.



«Nuestro país ha llegado demasiado lejos como para permitir que un presidente derrotado se convierta en un tirano exitoso trastornando nuestras instituciones democráticas (y) fomentando la violencia», dijo el presidente del panel, Bennie Thompson, en la introducción al informe publicado el jueves por la noche.



El documento insta a legislar para que Trump y otros que «participaron en la insurrección» no puedan ocupar cargos, «ya sean federales o estatales, civiles o militares».



Trump anunció que tiene la intención de postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024.



El informe fue la culminación de 18 meses de trabajo de los investigadores del Congreso, que entrevistaron a más de 1.000 testigos para establecer la causa principal del ataque, del que culparon directamente al multimillonario republicano.



El comité -integrado por siete demócratas y dos republicanos- también recomendó reformas a la ley electoral, una ofensiva federal a los grupos extremistas y la designación de la certificación por el Congreso de las elecciones presidenciales como un «evento especial de seguridad nacional» a la par del discurso anual del Estado de la Unión.



El partido del expresidente se opuso a cada paso de la investigación y el cambio de legislatura en enero, cuando los republicanos tendrán mayoría, genera dudas sobre la posibilidad de que las recomendaciones sean adoptadas.



Trump denuncia una «caza de brujas» tanto en este caso como en otras investigaciones penales y civiles sobre sus prácticas comerciales y sus esfuerzos por anular su derrota electoral en el estado de Georgia.



En su última reunión pública el lunes, el panel recomendó al Departamento de Justicia presentar cargos penales contra Trump por cuatro posibles delitos: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos, declaraciones falsas al gobierno e incitar a la insurrección.



El panel comenzó a entregar evidencia al fiscal independiente Jack Smith, quien supervisa las investigaciones federales sobre el papel de Trump en los disturbios y su manejo de secretos gubernamentales almacenados indebidamente en su casa de Florida.

Afp (https://www.afp.com/es)