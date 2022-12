(VIDEO) Francia: Violentas protestas en París tras un tiroteo que ha dejado tres activistas kurdos muertos

23-12-22.- Tres personas murieron y tres resultaron heridas este viernes en un tiroteo ocurrido en el centro de París poco antes del mediodía, y un hombre de 69 años fue arrestado, informaron fuentes de la policía y la fiscalía.El incidente tuvo lugar en la calle Enghien, a la altura de un centro cultural kurdo, en un barrio con comercios y muchos residentes de origen kurdo.El ataque dejó al menos tres muertos y tres heridos, según un balance provisional comunicado por la Fiscalía. Las víctimas, revela 'Le Monde' son activistas kurdos.Un hombre fue arrestado poco después de los hechos. Según dos fuentes policiales, el detenido, un maquinista jubilado de nacionalidad francesa de 69 años, es conocido por dos intentos de homicidio cometidos en 2016 y diciembre de 2021, ese último en un campamento de migrantes también en París.El ministro de Interior, Gérald Darmanin, que se encontraba de viaje en el norte de Francia, informó por Twitter que regresaba a París "por el trágico tiroteo ocurrido esta mañana". En cuanto llegó a la capital, Darmanin se personó en el lugar de los hechos para dar detalles de la investigación en curso. Ante la prensa señaló que el sospechoso había "querido manifiestamente dirigir su blanco contra personas extranjeras". Sin embargo, añadió que "no está claro si el autor ha querido asesinar a estas personas específicamente por que eran kurdas".Entre las víctimas tampoco había "personas, que yo sepa, especialmente señaladas y conocidas" por las autoridades francesas, explicó Darmanin, en respuesta a una pregunta sobre su eventual pertenencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización considerada como "terrorista" por la Unión Europea.Los rumores de un ataque "político" con la mano oculta de Turquía se desataron pronto, informa Afp, ante los antecedentes de un hecho similar a principios de enero de 2013. Entonces, tres militantes kurdas fueron asesinadas con disparos a la cabeza en París. Eran miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán.El portavoz del centro kurdo, Agit Polat, reaccionó a la tragedia refiriéndose a las tres activistas kurdas asesinadas la noche del 9 al 10 de enero de 2013 en París: "Una vez más, las autoridades francesas fallaron en protegernos. Una vez más la DGSI [Dirección General de Seguridad Interior] nos está vigilando en lugar de velar por nuestra seguridad. Para nosotros, este ataque es terrorista. Es parte de un clima de tensión mantenido a sabiendas por Turquía".Los ánimos se han ido caldeando ante la presencia del ministro del Interior en el lugar hasta que la ira ha estallado. Manifestantes kurdos se han enfrentado a las fuerzas de seguridad que intentaban hacer un cordón para proteger a Darmanin. La policía ha hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que han lanzado contra los agentes proyectiles, quemado contenedores y erigido barricadas en la calle.La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) y sus servicios acudieron al lugar "pero, tal como está, (...) no hay ningún elemento que favorezca la necesidad de su remisión", subrayó la fiscal de París, Laure Beccuau."En cuanto a los motivos racistas de los hechos [del viernes], obviamente formarán parte de las investigaciones que acaban de comenzar con un despliegue muy grande de personal" de los servicios de investigación, reiteró Beccuau.Presente en el lugar de los hechos, la alcaldesa del distrito X de la capital, Alexandra Cordebard, afirmó a la prensa que el presunto agresor resultó herido y que fue trasladado al hospital."UN ACTO ATROZ"La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, calificó el tiroteo como "un acto atroz" y expresó su "pleno apoyo a las víctimas y sus familiares". También dedicó palabras de gratitud a las fuerzas de seguridad por su actuación.Nada más conocerse la tragedia, en medio de un importante despliegue policial, varios miembros del centro cultural Ahmet Kaya lloraban y se abrazaban para consolarse, Algunos, dirigiéndose a gritos a la policía, decían: "Esto vuelve a empezar, no nos están protegiendo, nos están matando".Los disparos poco antes del mediodía causaron pánico entre los residentes del barrio, una zona bulliciosa con numerosas tiendas, restaurantes y bares."PÁNICO TOTAL"Selma Akkaya, una periodista y activista kurda que presenció el ataque, dijo que "hay seis personas heridas" y que, entre ellas, se encuentra "un famoso cantante kurdo". El tirador apuntó, según ella, "hacia una peluquería".Una comerciante del barrio aseguró, bajo condición de anonimato, que había oído siete u ocho disparos."Vimos a un viejo, blanco, entrar y disparar en el centro cultural kurdo y, luego, fue a la peluquería de al lado. Estamos refugiados en el restaurante con los trabajadores", declaró vía telefónica Romain, subdirector del restaurante Pouliche Paris, situado en la misma calle.Según otro testigo, un vecino del barrio que pasaba cerca de allí en el momento del ataque, "había gente en pánico, gritando a los policías, señalando hacia la peluquería: '¡Está ahí, está ahí! ¡entrad!'". Según contó a Efe, vio a dos personas en el suelo de la peluquería con heridas en las piernas.El Centro Ahmet Kaya, cuyo nombre rinde homenaje a un cantante kurdo, es una asociación que pretende "favorecer la inserción progresiva" de la población kurda instalada en la región de Ile-de-France, donde se encuentra.La noticia del tiroteo puso los nervios a flor de piel a una ciudad que ha sufrido de manera repetida ataques yihadistas desde 2015. Además, París sufre ocasionalmente brotes de violencia de grupos criminales.Numerosas personalidades políticas expresaron "estupor", "tristeza" y "cólera". La líder del Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, escribió en Twitter: "Estupor y emoción tras el tiroteo en plano corazón de París"."Tristeza y cólera ante el ataque terrorista contra el centro cultural kurdo Ahmet Kaya", señaló el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. "Hace casi 10 años eran asesinadas tres dirigentes kurdas en pleno París. ¡Ya basta!", exigió en Twitter pidiendo "protección para nuestros aliados kurdos".