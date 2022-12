Familia de Pedro Castillo se encuentra en la embajada mexicana y busca salir de Perú

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, en un conferencia matutina en el Palacio Nacional de México Credito: Afp

20-12-22.-La familia de Pedro Castillo ya se encuentra en la embajada de México en Perú. El gobierno mexicano les ha otorgado el asilo político con la posibilidad de trasladarse hacia este país. Sin embargo, la eventual salida dependerá de la decisión del gobierno peruano, pues es necesario un salvoconducto que les permita dejar su país.



El secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró esta mañana que la familia de Pedro Castillo ya se encuentra en territorio mexicano, pues han ingresado a la embajada de México en Perú.



“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Cuando están en la embajada les concedes el asilo: es una decisión independiente y soberana de México. Ahora lo que se está negociando es el salvoconducto, para que si desean salir lo puedan hacer y venir a México, si así lo desea”, afirmó el canciller mexicano.



Días antes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, había asegurado que México había otorgado el asilo político a la esposa e hijos de su predecesor, aunque no detalló si ellos ya habrían dejado el país.



"Hace unos días me comunicó la canciller (peruana, Ana Cecilia Gervasi) que el estado mexicano ya había dado el asilo político (a la familia del presidente) y yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley", dijo la gobernante al programa de TV Panorama.



La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa, considerada como hija por la familia.



Lilia Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo.



Desde que el ex mandatario peruano fue detenido en su intento por ingresar en la embajada de México en Perú, el pasado 7 de diciembre, el país ha registrado una serie de manifestaciones que ha dejado al menos 20 personas fallecidas.



La Unión Europea (UE) condenó este lunes la violencia y pidió a "todos los actores políticos y la sociedad civil" a detenerla a través del diálogo, como lo señaló en un comunicado difundido en la cuenta Twitter de la delegación en Perú.



