(VIDEO) Decenas de heridos, 11 de ellos de gravedad, durante severa turbulencia en un vuelo de Hawaiian Airlines

19-12-22.-Un vuelo de Phoenix a Honolulu que transportaba a muchas personas que viajaban para las fiestas experimentó severas turbulencias poco antes de aterrizar, lo que provocó que algunas personas y objetos que no estaban sujetos a los abrochados volaran por la cabina e hirieron gravemente a 11 personas, dijeron funcionarios y pasajeros.En total, 36 personas recibieron tratamiento médico tras el turbulento vuelo de Hawaiian Airlines del domingo por golpes, contusiones, cortes y náuseas, dijo Jim Ireland, director de Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu. Veinte personas fueron trasladadas a hospitales, incluidas 11 en estado grave.“También estamos muy contentos y nos sentimos afortunados de que no haya habido muertes u otras lesiones críticas. Y también tenemos muchas esperanzas de que todos se recuperen y se recuperen por completo”, dijo Ireland.El vuelo completo tenía casi 300 personas a bordo y transportaba a muchos pasajeros que viajaban a Hawái para las vacaciones, como Jacie Hayata Ano, que se dirigía a casa.“Fue simplemente difícil”, le dijo a KHON-TV . “Y luego, rápidamente se intensificó hasta el punto en que estábamos temblando tanto que estábamos como flotando de nuestras sillas”.La pasajera Jodette Neely dijo al programa “Today” de NBC que vio a personas golpearse la cabeza contra el techo del avión.“Estaba agarrando el asiento frente a mí, la parte superior, para agarrarme, a pesar de que tenía puesto el cinturón de seguridad”, dijo.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el lunes que está investigando el incidente.El director de operaciones de Hawaiian Airlines, Jon Snook, dijo que tal turbulencia es aislada e inusual, y señaló que la aerolínea no había experimentado nada parecido en la historia reciente. Tres asistentes de vuelo estaban entre los heridos, dijo.La pasajera Kaylee Reyes le dijo a Hawaii News Now que su madre acababa de sentarse cuando golpeó la turbulencia y no había tenido la oportunidad de abrocharse el cinturón de seguridad.“Ella voló y golpeó el techo”, dijo Reyes.Jazmin Bitanga, quien también viajaba a casa para las vacaciones, dijo que hubo dos caídas de altura, incluida una que fue tan fuerte que envió la botella de agua de su novio al techo del avión.“Me di la vuelta y había un par de personas sangrando y preparándose”, dijo a Hawaii News Now. “A mi alrededor, había gente llorando”.Decenas de heridos tras turbulencia en vuelo a HawáiOnce personas resultaron gravemente heridas después de que un vuelo de Phoenix a Honolulu se encontrara con fuertes turbulencias poco antes de aterrizar. Los pasajeros dicen que personas y objetos sin restricciones salieron volando durante el vuelo de Hawaiian Airlines.Hubo algunos daños internos en la aeronave durante la turbulencia, dijo Snook. El letrero de abrocharse los cinturones de seguridad estaba encendido en ese momento, aunque algunos de los heridos no los usaban, dijo.ANUNCIOThomas Vaughan, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu, dijo que hubo un aviso meteorológico para tormentas eléctricas que incluía Oahu y áreas que habrían incluido la ruta de vuelo en el momento de la turbulencia.La aerolínea estaba al tanto del pronóstico del tiempo y del aire inestable y las condiciones climáticas, pero no tenía ninguna advertencia de que la zona de aire en particular donde ocurrió la turbulencia “era de alguna manera peligrosa”, dijo Snook.No sabía cuánta altitud perdió el avión durante la turbulencia, y dijo que eso sería parte de una investigación que involucra a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. El registrador de datos de vuelo del avión proporcionaría esos detalles, dijo.La investigación también abordaría con precisión qué estaban haciendo los pasajeros y la tripulación en ese momento, dijo.El Airbus A330-200 inició su descenso inmediatamente después de la turbulencia, y la tripulación declaró emergencia por la cantidad de heridos a bordo, dijo. Los controladores aéreos dieron prioridad al vuelo para aterrizar.La aeronave se someterá a una inspección y mantenimiento exhaustivos, principalmente para reparar componentes en la cabina, dijo Snook.Snook dijo que solo podía especular si algunos pasajeros se golpearon la cabeza, pero eso probablemente se basó en las lesiones y los daños en los paneles de la cabina.“Si no tienes puesto el cinturón de seguridad, te quedas donde estás mientras el avión cae, y así es como ocurren esas lesiones”, dijo Snook.La investigación examinará qué otras medidas se tomaron, además de encender la señal de abrocharse el cinturón de seguridad, para garantizar que los pasajeros estuvieran abrochados, dijo.Una advertencia de viento fuerte y una vigilancia de inundaciones estaban vigentes el lunes para Hawái a medida que un frente fuerte se mueve a través de las islas, según el Servicio Meteorológico Nacional.El lunes, una fuerte turbulencia golpeó un vuelo de United Airlines que viajaba de Río de Janeiro a Houston. La aerolínea dijo que dos pasajeros y tres miembros de la tripulación sufrieron “heridas leves” y fueron trasladados a un hospital poco después de que el vuelo aterrizara en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston. La aerolínea no describió la naturaleza de las lesiones.En 2019, 37 pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos cuando un vuelo de Air Canada de Vancouver a Sídney atravesó intensas turbulencias unas dos horas después de Hawái. El Boeing 777-200 fue desviado a Honolulu, donde los heridos recibieron tratamiento. Treinta personas fueron trasladadas a hospitales y nueve sufrieron heridas graves.Sobre el Atlántico, un vuelo de American Airlines de 2017 procedente de Atenas sufrió fuertes turbulencias a lo largo de la costa de Nueva York. Siete tripulantes y tres pasajeros resultaron heridos.La mayoría de la gente asocia la turbulencia con fuertes tormentas. Pero el tipo más peligroso es la llamada turbulencia en aire despejado. El fenómeno de la cizalladura del viento puede ocurrir en tenues cirros o incluso en el aire despejado cerca de las tormentas eléctricas, ya que las diferencias de temperatura y presión crean poderosas corrientes de aire que se mueven rápidamente.Los aviones pueden navegar en turbulencias de aire despejado sin previo aviso.