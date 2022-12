Movimiento Anticapitalista de Perú: La movilización como estrategia de la insurgencia popular

17 de diciembre de 2022.- Compartimos a continuación la declaración del Movimiento Anticapitalista de Perú, publicada originalmente en el sitio web de la LIS (Liga Internacional Socialista).

Hace un año y medio de la asunción de Pedro Castillo. Su votación fue la expresión de la enorme predisposición a luchar por cambios de fondo de los trabajadores y el pueblo pobre, por terminar con la pobreza, el desempleo, los salarios de hambre y un régimen político represivo y corrupto, absolutamente decadente y sin perspectivas.

Es lamentable que Castillo haya traicionado su programa electoral para cederle a la derecha buscando consensos que no le permitieron evitar que lo vacaran y encarcelaran. Los golpistas desde sus bancas del Congreso intentan ahora con Dina Boluarte como Presidenta, sostener la corrupción institucionalizada por 30 años y garantizar la continuidad de las políticas neoliberales que azotan a nuestro pueblo desde la dictadura fujimorista.

Claro que una vez mas, el pueblo peruano da muestras de su inigualable valentía. A las pocas horas del golpe del Congreso y sus aliados empresariales de la CONFIEP, que contaron con el apoyo de siempre de los grandes medios de comunicación, diferentes organizaciones sociales, sindicales, frentes de defensas, la Federación de Estudiante del Perú (FEP), las organizaciones campesinas, entre otras, se pronunciaron en contra del nuevo gobierno y su gabinete. La indignación se convirtió en la expresión de la autoconvocatoria y organización de la insurgencia popular y fue el motor para diversas movilizaciones en Puno, Cusco, Tacna, Lima (capital), Apurímac, Arequipa. Se encuentran tomados los aeropuertos de Cusco, Arequipa y Puno, están ocupadas la totalidad de las universidades nacionales, entre ellas la emblemática Universidad de San Marcos. Se han suspendido las clases a nivel nacional y en este mismo momento de hoy jueves 15, mientras escribimos estas líneas, transcurre una gran movilización en Lima capital donde decenas de miles exigen el cierre del Congreso ¡Nosotros somos claros NO DEBEMOS PROPONERNOS SER ADMINISTRADORES DE LA CRISIS NEOLIBERAL!!! ¡¡¡DEBEMOS SER LA HERRAMIENTA PARA TERMINAR CON ESTE SISTEMA!!!

Confiamos firmemente en la fuerza de la movilización y organización independiente del pueblo trabajador, de los campesinos y estudiantes, para que la crisis la paguen los capitalistas. Llamamos al pueblo a levantarse para corregir el rumbo al que nos conduce la derecha y la partidocracia tradicional.

Toda esta situación que vivimos en nuestro país se da en medio de una inédita crisis mundial. Por eso no existe espacio para medidas cosméticas, sino que es indispensable impulsar la movilización popular en la más amplia unidad de acción independiente del Gobierno, para conquistar las medidas de fondo que prometió Pedro Castillo en su campaña electoral y mucho más. Por estas razones entendemos indispensable levantar un programa que permita lograr la consigna electoral de "no más pobres en un país rico" en una realidad para el conjunto del pueblo pobre. Exigimos juicio y castigo para los asesinos de nuestros 10 camaradas muertos hasta el momento en diferentes regiones del país. Exigimos la libertad de Pedro Castillo porque no le reconocemos a esta justicia ni a este Congreso autoridad de ningún tipo para juzgar a nadie.

¡Por una movilización unitaria para alcanzar una Asamblea Constituyente libre y soberana ya! Hay que terminar con la Constitución de 1993 con la que los capitalistas y los poderosos se han enriquecido.

Necesitamos la convocatoria urgente a una gran asamblea de las organizaciones sociales, obreras, campesinas y estudiantiles del Perú para debatir cómo darle continuidad a esta pelea y el programa que debemos imponer.

Siendo conscientes de que solo un Gobierno de los trabajadores y el pueblo aplicando un programa anticapitalista y socialista, lograremos un cambio real y derechos para todos.