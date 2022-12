López Obrador acusa al Rey de España de falta de "respeto": "Ni siquiera me contestó"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha reiterado este viernes que la 'pausa' en las relaciones con España que decretó el pasado mes de febrero continúa vigente, ya que "no hay de parte de ellos una actitud de respeto". Estas declaraciones, realizadas durante la rueda de prensa diaria de López Obrador, popularmente conocida como 'Mañanera', llegan un día después de que cinco ministros españoles viajaran a México para escenificar la buena sintonía entre los dos países, en el marco de la XIII Comisión Binacional.

"Envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme", ha lamentado AMLO en alusión a la misiva que mandó a Felipe VI en el 2019 reclamando un perdón por los agravios cometidos durante la Conquista. El presidente mexicano ha recordado que, a diferencia del monarca, el Papa Francisco si contestó todas las cartas que le envió "y no necesariamente coincidíamos". López Obrador ha insistido en que, para iniciar una nueva etapa en las relaciones entre los dos países, es indispensable que España tenga "un gesto de humildad" y ofrezca disculpas "por el exterminio, la represión y los asesinatos a los pueblos originarios".

"Salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos", ha lamentado el presidente mexicano, quien ha extendido sus críticas hacia las empresas españolas, "actúan con la misma actitud de prepotencia". López Obrador ha recordado que algunas compañías, como OHL, Repsol e Iberdrola, fueron beneficiadas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, e insiste en que: "ya esto cambió, no queremos que nos vean como tierra de conquista". El presidente mexicano asegura que el pueblo español es "de primera" y que su conflicto no es con ellos, si no con el gobierno, la Corona y las empresas de nuestro país, "suele pasar que es mucho pueblo para tan poco Gobierno".

Estas palabras suponen un duro revés para la diplomacia española que, en la víspera, había realizado toda una declaración de intenciones enviando a México hasta seis ministros del Gabinete de Pedro Sánchez. A última hora, la ministra de Justicia, Pilar Llop, tuvo cancelar su asistencia, pero la nutrida delegación estuvo integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; de Cultura, Miquel Iceta; de Educación, Pilar Alegría, y de Universidades, Joan Subirats. "La salud de nuestras relaciones es excelente", manifestó el ministro Albares durante la rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en la que también adelantaron que se habían alcanzado importantes acuerdos en materia migratoria, económica, diplomática, educativa y de cooperación al desarrollo.

Cuestionado por la polémica 'pausa' que AMLO reclamó meses antes, el titular de Exteriores reiteró que "es imposible pausar la relación entre dos países hermanos, entre miles de españoles y mexicanos que todos los años cruzan el Atlántico" y se congratuló de que esas relaciones "año a año van creciendo". La delegación española regresó el jueves por la noche a España con la satisfacción del deber cumplido, pero al bajar del avión han comprobado que sus esfuerzos diplomáticos no han surtido efecto en AMLO, quien sigue empecinado en culpar a España y a sus empresas de buena parte de los males que sufre México hoy en día.

RESPUESTA DE EXTERIORES

El Ministerio de Asuntos Exteriores envió un comunicado este viernes por la noche como reacción en el que decía que "el Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre Su Majestad el Rey, empresas españolas y sectores políticos de España".