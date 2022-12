Reino Unido: enfermeras en huelga por aumento de salario

Enfermeras del Reino Unido en huelga por aumento salarial

16 de diciembre de 2022.- Alrededor de 100.000 enfermeros, de los cuales el 90% son mujeres en esta profesión, participaron en una huelga este 15 de diciembre, reflejando el descontento ante la escalada de los precios y la crisis del sistema sanitario público. En Inglaterra, unas 70.000 citas médicas y operaciones se perdieron a causa del movimiento. La huelga afecta a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.



El sindicato Real Colegio de Enfermería británico (RCN), que organiza por primera vez una huelga en 106 años de historia, exige un aumento salarial del 19 % para compensar la inflación y una pérdida del poder adquisitivo en un 20% desde 2010.



Pat Cullen, secretaria general del RCN, se reunió esta semana con el secretario británico de Sanidad, Steve Barclay, pero no alcanzaron un acuerdo. El Gobierno conservador se muestra implacable y cierra la puerta a nuevas mejoras salariales. De hecho, prometió legislar para reducir el poder de los sindicatos.



Un portavoz de Downing Street recalcó que "no hay planes" para revisar la postura del Gobierno, que propone elevar un 4,75% los sueldos del sector, una recomendación del órgano independiente que evalúa la escala salarial del sistema sanitario.



El primer ministro, Rishi Sunak, también dijo el miércoles que las huelgas eran una "pesadilla prenavideña" creada por los laboristas debido a sus vínculos con los sindicatos.



La protesta volverá a repetirse el día 20, y según Pat Cullen, si no cambia la postura del Ejecutivo, podría ser "el principio de un periodo más largo de acciones". El movimiento podría convertirse en un reto porque los empleados del sistema sanitario público, que es gratuito en Reino Unido, tienen la simpatía de la población.



Tensiones en todo el país



Este fin de año trajo tensiones en Reino Unido donde muchas categorías profesionales están en huelga, paralizando amplios sectores de la economía británica.



Conductores de ambulancias, trabajadores ferroviarios, carteros, agentes de fronteras, portadores de maletas y agentes de seguridad del Eurostar, entre otros sectores, programaron huelgas antes y durante navidad.



Este miércoles y jueves, los trabajadores de Royal Mail estuvieron en huelga mientras se hacen muchos pedidos de regalos. En los últimos meses, más de 40.000 trabajadores de 14 compañías han paralizado el transporte ferroviario en gran parte del país.