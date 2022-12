(VIDEO) Parlamento Europeo destituye a su vicepresidenta Eva Kaili acusada de aceptar sobornos de Qatar

14-12-22.-La plenaria del Parlamento Europeo apartó este martes del cargo de vicepresidenta a la diputada griega Eva Kaili, arrestada desde el viernes como principal sospechosa de recibir sobornos que implicarían a Qatar, en un escándalo que sacude esa institución legislativa.



“A la vista de las investigaciones en curso, el Parlamento Europeo ha decidido que Eva Kaili deje de ser una de sus vicepresidentas. Esta decisión es efectiva inmediatamente”, tuiteó la presidenta del organismo Roberta Metsola.



Y añadió: “Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades policiales y judiciales nacionales pertinentes”.



La destitución de Kaili del cargo de vicepresidenta fue aprobado por una abrumadora mayoría de 625 votos a favor, con apenas uno en contra y dos abstenciones.



El abogado de la eurolegisladora, no obstante, afirma que Kaili es inocente.



“Su posición es que es inocente. No tiene nada que ver con los sobornos de Qatar”, declaró Michalis Dimitrakopoulos a la cadena privada griega Open TV.



Preguntado sobre si se había encontrado dinero en casa de su clienta, el abogado dijo: “Ni confirmo ni desmiento, hay confidencialidad. No tengo ni idea de si se encontró dinero o cuánto se encontró”.



El Parlamento Europeo se ha visto sacudido por un escándalo de corrupción desde que Eva Kaili, una socialista de 44 años y una de los 14 vicepresidentes de la institución, fue detenida el viernes en Bruselas. La funcionaria es sospechosa de haber recibido dinero de Qatar para defender los intereses del emirato, que actualmente organiza el Mundial de fútbol.



En los 20 registros efectuados hasta el lunes por la noche se incautaron sumas de dinero, entre ellas 600.000 euros en el domicilio de uno de los sospechosos, según la fiscalía federal belga. Otras tres personas, entre ellas su pareja, han sido detenidas en el marco de la investigación, mientras que su padre, detenido el viernes, fue puesto en libertad.



El escándalo ha dañado la reputación del único organismo de la UE formado por diputados elegidos directamente en los 27 estados miembros. El caso ha socavado la posición de superioridad moral de la asamblea en sus propias investigaciones, como la que analizan supuesta corrupción en Hungría, un estado miembro del bloque.



“Es muy profundo porque choca de manera fundamental con lo que el parlamento pretende defender”, dijo a The Associated Press Hendrik Vos, profesor de la Universidad de Gante. “El parlamento pretende defender la transparencia, ser imposible de sobornar, defender los valores fundamentales. Y entonces tenemos algo como esto”.



El parlamento, sin embargo, siempre ha sido un gran objetivo para personas que buscaban fondos o favores o influir en las normas, desde cabilderos de la industria tabacalera a representantes del sector automotriz o funcionarios de gobiernos nacionales. La diferencia en esta ocasión es que la fiscalía belga se dio cuenta.



La policía ya ha hecho más de 20 cateos, la mayoría en Bélgica pero también en Italia, dentro de una pesquisa sobre sobornos para obtener favores políticos. La fiscalía sospecha que personas “en puestos políticos y/o estratégicos en el Parlamento Europeo recibieron grandes sumas de dinero o se les ofrecieron obsequios considerables por influir en decisiones del Parlamento”.



El escándalo ha golpeado directamente al grupo Socialistas y Demócratas (S&D), al que pertenece Kaili, en el Parlamento. El grupo reúne a partidos de izquierdas de todo el continente. Sigue siendo el segundo más grande en la cámara de 705 escaños, aunque perdió más de 30 puestos en los últimos comicios debido a una pérdida de apoyo público.



Las autoridades belgas no han identificado al país del Golfo Pérsico sospechoso de ofrecer dinero o regalos a trabajadores del Parlamento, pero varios miembros de la asamblea y algunos medios belgas han asociado la investigación con Qatar.



“Qatar ha comprado los votos de esta asamblea para cubrir la explotación y muerte de trabajadores migrantes en la infraestructura del Mundial”, afirmó el lunes Manon Aubry, copresidente del grupo Izquierda. “Quiero enviar un mensaje muy claro a Qatar: no pueden comprar parlamentarios europeos como pueden comprar clubes de fútbol”.



El ministro qatarí de Asuntos Exteriores ha dicho que las acusaciones son “infundadas y gravemente desinformadas”.



Miembros destacados de la ejecutiva de la UE, la Comisión Europea han elogiado las reformas laborales de Qatar antes del Mundial. La Comisión también inició una campaña en abril para ofrecer viajes sin visa a qataríes con pasaportes biométricos que quisieran viajar a Europa para estancias cortas, aunque el parlamento suspendió su participación en el proceso a la luz de la investigación.



Pero mientras la guerra de Rusia en Ucrania golpea los suministros de energía en Europa, los países miembros también están desesperados por encontrar proveedores más fiables que ayuden a reducir los altos precios de la energía para los consumidores. Qatar está considerado como uno de ellos. Alemania firmó hace dos semanas un enorme contrato de gas natural licuado qatarí.



Para Olivier Hoedeman, coordinador del observatorio de cabildeo Corporate Europe Observatory, el escándalo es más una cuestión de flaquezas conocidas desde hace mucho en el Parlamento.



“Este espantoso escándalo de sobornos que se está conociendo es un producto de años de negligencia que vuelven para acechar a las instituciones de la UE”, señaló. “Este año se impuso un veto sobre cabilderos rusos sospechosos demasiado tarde. Hoy la atención está en Qatar. Las dos son llamadas de atención. No basta con tomar medidas reactivas tras otro escándalo”.



Con información de Agencias, AFP y AP