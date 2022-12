(VIDEO) Presidente López Obrador: "Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú"

Este martes, en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Pedro Castillo fue elegido democráticamente como presidente de Perú y por lo cual no puede ser destituido.



El mandatario mexicano se refirió al comunicado emitido ayer por varias naciones latinoamericanas, incluyendo su gobierno. En el texto rechazan la destitución del jefe de Estado peruano.



Ante esto, AMLO pidió a los actores políticos de la nación andina que respeten la voluntad del pueblo que votó por Pedro Castillo y lo escogió como su presidente.



«Ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir», destacó.





Asimismo, lamentó el «sufrimiento» de los habitantes de ese país, razón por la cual exhortó a que se respeten los derechos humanos y que no se repriman las manifestaciones. Sobre este punto, responsabilizó a la cúpula política y a los medios de comunicación como los responsables de esta crisis que atraviesa Perú.«Lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando. Unirnos con otros países para buscar una salida democrática, sin violar los derechos humanos, al conflicto en Perú», expresó.Respecto a Dina Boluarte, presidenta juramentada por el Congreso peruano, indicó que no es su deber reconocerla. Aseveró que eso implicaría violar los principios de la diplomacia mexicana. «Ni para bien ni para mal no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero», enfatizó.