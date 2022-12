Brasil: bolsonaristas convierten en una plaza de guerra el centro de Brasilia

Al menos cinco autobuses de transporte público fueron incendiados por vándalos bolsonaristas en el centro de Brasilia Credito: BdF

13 de diciembre de 2022.- El ataque de los manifestantes bolsonaristas, que anoche (12) transformaron el centro de Brasilia en una plaza de guerra , todavía causa molestias a la población este martes por la mañana (13).



El tráfico en la zona centro de la ciudad presenta varios puntos de lentitud, especialmente en las inmediaciones del Eixo Monumental y la Avenida W3. El terminal de ómnibus Plano Piloto, principal terminal de transporte público de la ciudad, opera con normalidad, pero hubo un retraso en la salida de buses de los garajes en la madrugada. También se estaban retirando los cadáveres de los autobuses incendiados. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) no ha informado si se ha detenido a alguien, ni ha hecho un balance de la magnitud de los daños.



Los hechos de violencia, registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales, muestran a los delincuentes incendiando varios buses y autos particulares. Por eso, al final de la noche y al comienzo de la mañana, incluso se suspendió el transporte público. Los trabajadores que regresaban del trabajo y los estudiantes universitarios no pudieron regresar a casa.



El Directorio Central de Estudiantes de la Universidad de Brasilia (CDE-UnB) incluso abrió su sede, en el campus Darcy Ribeiro, para albergar a los estudiantes que no pudieron regresar a casa. También se llevó a cabo una campaña de paseos solidarios de última hora para garantizar el derecho a la vuelta a casa de los alumnos del turno de noche.



Los extremistas también destrozaron la Comisaría 5 (Ala Norte), según imágenes y videos que circularon en redes sociales. La violencia comenzó en la sede de la Policía Federal, en el centro de la capital, en protesta por la detención del cacique Tsererê Xavante, uno de los líderes de las protestas golpistas en el Distrito Federal, y cuya detención había sido decretada por el Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), precisamente por promover acciones antidemocráticas. Después de eso, se extendió a otros lugares.



El senador electo Flávio Dino (PSB-MA), que será ministro de Justicia en el gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dijo que los responsables de actos antidemocráticos en Brasilia serán debidamente responsabilizados dentro del rigor de la Ley. También aseguró que la seguridad de Lula, que se hospeda en un hotel en el centro de la ciudad, no fue amenazada. Se ha reforzado la seguridad en el lugar.



En una nota, el Consejo Federal y la Sección del Distrito Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB/DF) repudiaron los actos de vandalismo, depredación de automóviles y autobuses, además del intento de invasión de un edificio público de la Policía Federal, tiendas centro y la amenaza a la seguridad de los ciudadanos en la zona centro de la capital de la República.



“Es necesario detener a los responsables y actuar con firmeza para el castigo efectivo de todos en la forma de la ley. Tales actos amenazan la democracia y representan una inaceptable escalada de violencia. Nada, absolutamente nada, justifica el escenario de guerra que se está viendo” , dice la nota, firmada por el abogado José Alberto Simonetti, presidente nacional de la OAB.



“Los actos de vandalismo registrados esta noche, en Brasilia, por una minoría enfurecida son absurdos. La depredación de bienes públicos y privados, así como el bloqueo de vías, solo sirven para intensificar el escenario de intolerancia que permeó parte de la campaña electoral que Las fuerzas de seguridad pública deben actuar para reprimir la violencia injustificada a fin de restablecer el orden y la tranquilidad que todos necesitamos para sacar adelante al país”, escribió el presidente del Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), en la publicación en las redes sociales