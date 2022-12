Reino Unido: habitantes recurren a ‘bancos de calor’ ante crisis del costo de vida

Reino Unido: espacio donde las personas pueden abrigarse gratuitamente, si no pueden encender la calefacción en su hogar

11 de diciembre de 2022.- El Reino Unido establece más de 3200 “bancos de calor” para personas que no pueden calentar sus hogares por la crisis energética y la subida del costo de vida.



Operadas por autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro, dichas áreas brindan un ambiente seguro y abrigado para las personas que luchan por llegar a final de mes, ya que el frío estremecedor hace que las temperaturas bajen hasta -10 grados centígrados.



Los espacios públicos de calor también se instalan en iglesias y bibliotecas, vienen en diferentes formas y tamaños, y algunos de ellos también brindan alimentos, bebidas calientes y acceso a Internet.



Al respecto, Daniel Andrews, gerente de asociación de Wandsworth Libraries, ha afirmado que desde que se convirtió en un banco cálido, el sitio registró un aumento de visitantes.



Warm Welcome, un grupo de campaña que ofrece a las personas espacios cálidos en sus áreas locales, dice que están “decididos” a equipar miles de espacios gratuitos, cálidos y acogedores en todo el país.



“Creemos que todo el mundo debería tener un espacio cálido y acogedor al que acudir este invierno, por lo que nuestra red de organizaciones comunitarias, iglesias, bibliotecas, empresas y otros grupos religiosos en todo el Reino Unido han abierto sus puertas para ofrecer exactamente eso”, precisa el grupo, informaron el sábado medios locales.



David Barclay, gerente de la campaña Warm Welcome, considera “inaceptable” que las personas se vean obligadas a decidir entre calentar sus hogares o comer.



Muchas organizaciones británicas han advertido que miles de personas con bajos ingresos están en riesgo durante las temperaturas extremadamente bajas que afectan al país, ya que las facturas de energía han subido el doble en comparación con este periodo en el año pasado.



Según los datos recientemente publicados por YouGov, solo uno de cada seis británicos (18 %) dijo que tenía la calefacción encendida y que estaba tan abrigado como quisiera durante todo el tiempo necesario.



El grupo de expertos Institute for Government define la crisis del costo de vida del Reino Unido como “la caída en los ingresos reales disponibles (es decir, ajustados por la inflación y después de impuestos y beneficios) que el Reino Unido ha experimentado desde finales de 2021”.



La crisis energética del Reino Unido y Europa se ha ido acumulando durante el último año, ya que el aumento de la demanda durante la reapertura de las economías posterior a la COVID-19 coincidió con el conflicto entre Rusia y Ucrania y la posterior reducción del suministro de gas a Europa.



El Reino Unido importa alrededor del 50 % de su gas de otros países, y debido a que el gas se usa para generar un tercio de la electricidad del país, la escalada en los precios del gas también ha impactado en los precios de la electricidad.



Conforme a los expertos, el Reino Unido es el país más afectado de Europa occidental, ya que la tasa anual de inflación alcanzó el 11,1 % en octubre de 2022.