(VIDEO) Gobernador de Texas envió otro grupo de migrantes a la casa de Kamala Harris

08-12-22.-Un autobús con un grupo de migrantes latinoamericanos, enviado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegó en la madrugada de este miércoles a la capital estadounidense, al Observatorio Naval, frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris.La ONG Samu First Response confirmó a la agencia EFE que, aunque los autobuses procedentes de estados como Arizona han seguido llegando durante las últimas semanas, desde Texas no sucedía desde hace un mes.El grupo de treinta y tres personas procedentes de Colombia, Ecuador y Perú llegó a bordo del vehículo, una práctica que han realizado en este año electoral gobernadores de estados como Arizona, Texas y Florida para presionar al presidente Joe Biden por su política migratoria.Esta consiste en enviar autobuses con los inmigrantes que cruzan la frontera en los estados republicanos y trasladarlos a grandes feudos demócratas como Washington, Nueva York y Chicago.Abbott ha sido uno de los más beligerantes con el tema migratorio y decidió no dejar a los migrantes en la estación de tren, como hacen otros gobernadores, sino a la intemperie y en un lugar más llamativo, enfrente de la residencia oficial de Harris.Una práctica que al principio tomó por sorpresa a las ONG. Ahora ya están preparadas y esta mañana estaban esperándolos para atenderlos, informó a EFE Tatiana Laborde, coordinadora de la ONG española en Estados Unidos.