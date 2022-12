(VIDEO) México concedería asilo político a presidente peruano destituido si él lo pide

México estaría dispuesto a conceder asilo político al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, si él lo solicitara, dijo la tarde del miércoles el canciller, Marcelo Ebrard.



"La posición de México es invariable: si alguien pide asilo, México lo concede. Es muy raro que no concedamos asilo a alguien perseguido políticamente, esa es nuestra tradición y lo haríamos", dijo el jefe de la diplomacia mexicana en declaraciones facilitadas a la prensa extranjera acreditada.



Ebrard comentó que el tema del derecho de asilo para Castillo se ha manejado mucho desde hace mucho tiempo, "quizá ya hace meses", sin embargo, aclaró que no ha tenido comunicación con el mandatario cesado por el pleno del Congreso peruano, después de la crisis política desencadenada.



"Yo no estoy en comunicación con el presidente Castillo. El día de hoy no he hablado con él, no puedo dar más detalles de eso", puntualizó el secretario de Relaciones Exteriores.



Castillo anunció este 7 de diciembre en mensaje televisado la disolución del Congreso y el establecimiento de un "Gobierno de excepción", pero el parlamento celebró una sesión prevista y por una clara mayoría votó a favor de poner fin a su mandato.



El canciller del país norteamericano explicó que recibió un reporte del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, sobre movilización de civiles y policías alrededor de la legación, con la supuesta versión de la llegada del mandatario depuesto.



"Nos reportó que está normal la embajada, aunque llegaron vehículos con civiles y luego llegaron policías, no sabía a qué, supuso que llegaba el presidente Castillo, pero no ocurrió, es lo que sabemos", zanjó Ebrad.



El canciller reafirmó finalmente la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, establecidos en la carta magna mexicana.



"Sostenemos y vamos a guardar una posición de no intervención, no voy a calificar a unos y a otros porque no le corresponde a México", enfatizó.



Finalmente confirmó la decisión de suspender la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú.



Los países determinaron esta mañana posponer la cita presidencial, estaba planeada para el día 14 de diciembre, "frente a los acontecimiento porque no sería sensato", relató.



La reunión latinoamericana estaba prevista para realizarse en México en noviembre pasado, pero ante la negativa del Congreso de otorgar permiso de viaje a Castillo, fue reprogramada para celebrarse en Lima.



El presidente. Andrés Manuel López Obrador se pronunció, en su cuenta de twitter, sobre la situación de Perú y del expresidente Pedro Castillo. El colaborador Jaime Herrera analiza la postura del mandatario mexicano al respecto.