Colombia: Gustavo Petro advirtió que militares no cesarán operaciones hasta que haya voluntad de diálogo

07-12-22.-La emboscada a militares que acampaban en la vereda Munchique de Buenos Aires, Cauca, este martes 6 de diciembre a las 3am, deja hasta el momento, siete militares muertos entre los 18 y 20 años; siete heridos, y un civil lesionado.El ataque fue perpetrado por las disidencias que se hacen llamar ‘Jaime Martínez’ y se realizó con ráfagas de fusil, granadas y tatucos. “La operación que hicieron fue de infiltración. Premeditamente se buscó el ataque por parte de la columna Jaime Martínez, de las (disidencias de las) FARC”, señaló el primer mandatario.Por este hecho y ante la grave situación de orden público que se está presentando en el departamento, el presidente Gustavo Petro, convocó un consejo extraordinario en la Casa de Nariño y tras casi dos horas, junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y demás altos mandos de la Fuerza Pública, entregó las medidas de reacción y acción que se desarrollarán no solo en Cauca, sino también en Putumayo y Arauca.De esta manera, el jefe de estado, advirtió que el Ejército no va a abandonar la entrada de la región de El Naya, en el Cauca. “La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares. Hasta ahora hemos hablado de la posibilidad, solo hay un proceso concreto con el ELN”, señaló.