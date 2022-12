Alemania: frustran intento de golpe de Estado, arrestan a conspiradores

Alemania: arrestan a conspiradores

7 de diciembre de 2022.- Un total de 25 personas fueron arrestadas bajo la sospecha de ser miembros o simpatizantes de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania, informó este miércoles la Fiscalía General del país.



Desde la institución precisaron que el operativo a gran escala se efectuó en once estados federales, mientras que hay un total de 52 sospechosos vinculados con la organización radical Movimiento Ciudadanos del Reich. Los arrestos no se llevaron a cabo solo en territorio alemán, sino también en Austria e Italia.



Entre los detenidos se encuentra una ciudadana rusa Vitalia B a la que le imputan el cargo de ayudar al grupo delictivo y a su líder Heinrich XIII P.R. a ponerse en contacto con algunos representantes rusos. "Sin embargo, según las investigaciones realizadas hasta el momento, no hay indicios de que las personas contactadas hayan reaccionado positivamente a la petición", indicaron desde la Fiscalía.



Aparte de Heinrich XIII P.R., de 71 años, perteneciente a la nobleza menor alemana, el grupo estaba encabezado por otro hombre identificado como Rudiger V. P., un exparacaidista de 69 años, según la revista alemana Der Spiegel.



Asimismo, en la lista de arrestados hay un antiguo miembro del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en el Bundestag y exoficiales de las fuerzas especiales del Ejército alemán (la Bundeswehr). Según el canal ZDF, la política en cuestión es Birgit Malsack-Winkemann que ahora trabaja como jueza en Berlín.



¿Qué planeaban los conspiradores?



Las autoridades alemanas sostienen que la organización terrorista, basada en la ideología de los Ciudadanos del Reich, fue creada a fines de noviembre de 2021. Desde entonces, el grupo se reunía en secreto para discutir los detalles del plan y el establecimiento de estructuras de poder propias. Además, se planeaba asesinar a funcionarios, realizar un asalto armado contra el Bundestag, perpetrar un golpe de Estado y formar un Gobierno interino.



En octubre de 2022, el brazo militar de la organización exploró cuarteles de la Bundeswehr en los estados de Hesse, Baden-Wurttemberg y Baviera para analizar si eran aptos para un eventual despliegue de sus propias fuerzas tras el golpe.



Aparte de las ideas de los Ciudadanos del Reich, los simpatizantes del grupo también adhieren a la teoría de conspiración QAnon (extendida entre algunos partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump). En base a esta ideología, creen que Alemania está gobernada por miembros del llamado 'estado profundo', y la liberación del país puede conseguirse con la intervención de los servicios especiales de diferentes países, incluidos EE.UU. y Rusia.