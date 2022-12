La UE propone usar dinero ruso confiscado para la reconstrucción de Ucrania

El hogar de una pareja de ancianos en Kramatorsk, destruído por un misil ruso en ataques del 19 de noviembre de 2022 Credito: Alliance

06-12-22.-La Unión Europea ha puesto su mira en una forma jurídicamente complicada de conseguir que Moscú pague parte de los daños causados por su guerra en Ucrania: quiere reinvertir los activos estatales rusos congelados y confiscar los bienes de las personas sancionadas que sean sorprendidas intentando eludir las restricciones.



Pero, en lo que respecta a los activos públicos rusos, el camino no es fácil, dijo un experto a DW, después de que la Comisión Europea planteara las opciones que quiere estudiar con socios internacionales en los próximos meses.



Miles de millones de activos congelados sin explotar

Tras la invasión rusa de Ucrania, la UE y sus aliados occidentales impusieron a Moscú sanciones sin precedentes. Se congelaron los activos estatales rusos en la UE -depósitos de bancos centrales, por ejemplo-, así como los de particulares sancionados.



Las villas y yates de rusos ricos distribuidos por toda la Unión Europea fueron embargados, aunque no confiscados ni vendidos. Hasta la fecha, la Comisión Europea calcula que se han congelado activos privados de propiedad rusa por valor de unos 19.000 millones de euros (unos 20.000 millones de dólares).



Actualmente se desconoce el total de activos estatales rusos congelados en el bloque, pero 300.000 millones de euros de reservas de bancos centrales rusos han quedado paralizados en todos los países de la UE y del G7, según el Ejecutivo comunitario.



El mero hecho de estar sometido a sanciones de la UE no conlleva la confiscación de los bienes. Por lo tanto, en la actualidad, miles de millones de activos están fuera del alcance de sus propietarios, pero están también sin explotar. Cualquier persona eliminada de la lista de sanciones podría recuperar sus bienes.



En los últimos meses han arreciado los llamamientos para encontrar formas de utilizar los fondos congelados para la reconstrucción de Ucrania. En septiembre de 2022, el Banco Mundial calculó que la factura de las reparaciones de Ucrania había alcanzado ya los 350.000 millones de euros. El pasado miércoles (30.11.2022), la Comisión Europea afirmó que se acercaba a los 600.000 millones.



"Nos aseguraremos de que Rusia pague por la devastación causada con los fondos congelados de los oligarcas y los activos de su banco central", dijo la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración en video el miércoles.



El Ejecutivo comunitario ha planteado la creación de una estructura que gestione los fondos públicos rusos bloqueados para que puedan invertirse de forma más provechosa, destinando los beneficios a la reconstrucción de Ucrania. El plan se aplica en particular a los activos líquidos de las empresas estatales y el banco central ruso.



Los activos se devolverían una vez levantadas las sanciones. Por ejemplo, en el caso de un acuerdo de paz considerado satisfactorio para todos, algo que podría suponer una baza para Kiev en futuras negociaciones. Pero, como señala Nicolas Veron, miembro del grupo de reflexión Bruegel, con sede en Bruselas, y del Peterson Institute for International Economics de Washington, esta idea es controvertida. "Se necesita mucha cautela y legitimidad internacional", declaró a DW. Aquí se juega la confianza en el sistema bancario internacional. Los depósitos del banco central ruso en el extranjero "pertenecen al Estado ruso y, más allá, al pueblo ruso", dijo Verón. "Existe el principio general de que los bancos centrales no deben dejarse llevar por la política a corto plazo".



Los oligarcas aprovechan los vacíos legales

La propuesta de la Comisión parece permitir al fondo realizar "inversiones más arriesgadas con este dinero, que producirían más rendimientos", explicó. Pero como siempre, a mayor rendimiento, mayor riesgo. "Y entonces la pregunta es: ¿qué pasa si se pierde dinero con esas inversiones? Eso sería una forma de confiscación".



Varios expertos jurídicos y funcionarios han expresado dudas. La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha señalado que Washington no tenía autoridad legal para confiscar activos del banco central ruso. Pero cada vez hay más interés internacional en saber si tal medida es posible y sobre qué base jurídica.



El ejecutivo de la UE también tiene previsto facilitar el acceso a parte de los 19.000 millones de euros de activos privados. El viernes (2.12.2022) propuso oficialmente tipificar como delito en todo el bloque la evasión de sanciones. "Los oligarcas utilizan lagunas legales para ocultar su dinero. Con esta propuesta, cerramos esas lagunas y nos aseguramos de que las medidas restrictivas de la UE se apliquen correctamente", declaró en Bruselas Christian Wigand, portavoz de la Comisión.

