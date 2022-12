(VIDEOS) Oliver Stone acusa a EEUU de haber provocado el conflicto en Ucrania

El cineasta estadounidense Oliver Stone declaró en una entrevista para el diario serbio Politika que el conflicto en Ucrania fue provocado por acciones deliberadas de Washington que llevaron a que Kiev perdiera su estatus neutral con respecto a Rusia.



"No quiero entrar en la historia más amplia de lo que está pasando en Ucrania, porque el caso no es nada sencillo y todo el mundo se limita a gritar: 'Los rusos están atacando'", dijo, preguntándose por el verdadero responsable de tal escenario.



"Lo que ha estado sucediendo allá en Donbass desde 2014 y cuántas personas se han desplazado de allá porque EE.UU. estaba armando fuertemente al Ejército ucraniano", afirmó, agregando que desde ese entonces "Ucrania ya no era neutral, estaba contra los rusos", lo cual "trastornó el equilibrio del equipamiento militar y de ahí viene la guerra".



El reputado director de cine criticó que Washington se apresure a condenar a cualquier país del mundo que "cruce la línea del orden internacional" mientras que "EE.UU. viola las normas cuando le da la gana". "Me preguntan por el caso [Jamal] Khashoggi, eso fue cruel, pero creo que uno de los peores casos es el caso [Julian] Assange y su 'asesinato'. [...] Entonces, ¿quiénes somos nosotros para señalar con el dedo a alguien?", planteó.



La única "esperanza" de EE.UU.



Al ser preguntado por la actual Administración estadounidense, el ganador de tres premios Óscar lamentó haber votado por Joe Biden. Si bien el actual mandatario siempre fue "beligerante", Stone esperaba que con los años fuera "más maduro". Asimismo, considera que la elección por parte de Barack Obama de Biden como su compañero de fórmula en 2008 para apaciguar al 'establishment' fue "un gran error".



"El abuelo resultó ser muy peligroso y ahora grita: 'Matemos a los rusos, ahora es nuestra oportunidad'", señaló, asegurando que Biden "confunde a Rusia con Putin y piensa que si se deshace de Putin, controlará a Rusia como en la época de [el presidente Borís] Yeltsin. Y eso es solo un sueño".



En este contexto, el director de filmes como 'Platoon' o 'JFK' cree que la única "esperanza" para EE.UU. sería "el surgimiento de un tercer partido", dado que tanto los republicanos como los demócratas "trabajan y funcionan igual e invierten el mismo dinero en la industria militar".