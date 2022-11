(VIDEO) Protesta global de trabajadores de Amazon en pleno "Black Friday". En NY manifestaron frente a la casa de Jeff Bezos

26-11-22.-Mientras los compradores acuden a las tiendas y buscan en línea las mejores ofertas del Black Friday, los activistas laborales tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para unirse a una manifestación mundial contra el minorista Amazon.Uno de los mítines "Make Amazon Pay" tuvo lugar justo afuera de una de las casas del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en Manhattan el viernes. Los trabajadores y activistas laborales, muchos del Sindicato de Tiendas por Departamentos y Mayoristas Minoristas (RWDSU, por sus siglas en inglés), dicen que quieren que los compradores no cedan ante las ofertas de Amazon y gasten su dinero en negocios locales y pequeños.Kathryne Harper estuvo entre los manifestantes que exigen mejores condiciones laborales y salarios para los trabajadores de Amazon. Ella dice que no trabaja para la empresa sino en una librería en Williamsburg."Me preguntan todo el tiempo si igualamos el precio con Amazon", dijo Harper. "La respuesta es siempre no.""Tengo que decirles que cobramos el precio completo de los libros porque nuestros trabajadores obtienen cosas como descansos para ir al baño y salarios justos", agregó.Por otro lado, los sindicatos de Francia y Alemania lideraron huelgas coordinadas en 18 almacenes de Amazon y dejaron claro desde el principio que la intención era interrumpir los envíos a los principales mercados europeos.En el Reino Unido, los trabajadores asociados con el sindicato planearon protestas frente a varios locales de la multinacional.Un portavoz de Amazon dice que la compañía está haciendo muchas cosas bien, incluido abordar el cambio climático con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2040.“Si bien no somos perfectos en ninguna área, si miras objetivamente lo que está haciendo Amazon en estos asuntos importantes, verás que tomamos nuestro papel y nuestro impacto muy en serio”, dijo Kelly Nantel, una portavoz de Amazon.