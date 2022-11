(VIDEO) Petro llega a México abogando por la unidad regional contra el narcotráfico y el cambio climático

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este jueves a México en el marco de su primera visita oficial al país suramericano con el objetivo general de estrechar las relaciones comerciales bilaterales.





Para este viernes, la agenda del mandatario, que llegó a la Ciudad de México acompañado por otros altos cargos, como los ministros de Relaciones Exteriores o de Comercio, Industria y Turismo, prevé mantener una reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien planea abordar temas como la migración y el estatus de los colombianos que residen o viajan a este país."[Petro] buscará que se fijen acciones frente a las denuncias de abusos por parte de las autoridades migratorias, reportados por colombianos que llegan a México", precisaron desde la Presidencia colombiana.Asimismo, el mandatario será recibido por la Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la CDMX.Fracaso de la política antidrogas en AméricaEntretanto, el jefe de Estado colombiano ya se encontró con miembros de la comunidad colombiana, donde abordó la crisis climática, el balance migratorio y la política antidrogas.¿Por qué los países latinoamericanos no nos hemos reunido a hablar sobre lo que está impactando en nuestros países, por qué tenemos que aceptar una política fracasada que nos está matando?", resaltó Petro durante el encuentro en alusión a las políticas antidrogas encabezadas por EE.UU. desde hace 50 años.En este sentido, recordó que su país planteó la problemática durante la Asamblea General de la ONU, dado que la política antidrogas en el período mencionado trajo consigo "enormes consecuencias negativas" para América Latina.Por otra parte, se centró en la necesidad de buscar una postura unida en la región suramericana para combatir el cambio climático. "No ha sido posible que América Latina tenga una posición unificada en ninguno de los eventos internacionales de presidentes que se realizan para tratar de remediar el principal problema de la humanidad", denunció Petro, que adelantó que discutirá el tema con López Obrador.En esta misma línea, reiteró que la región latinoamericana cuenta con "una de las esponjas más grandes de absorción de CO2" en referencia a la Amazonía. "¿Cómo es que no nos unimos en función de que esa carta sea puesta sobre la mesa para equilibrar las cargas y presionar al norte para que no mate la humanidad?", se preguntó.La visita de Petro se suma a la de otros presidentes latinoamericanos que esta semana llegaron a México después de que fuera suspendida allí la cumbre de la Alianza del Pacífico, a raíz de la decisión del Congreso peruano de no permitir viajar al presidente Pedro Castillo.Este miércoles el mandatario de Chile, Gabriel Boric, se reunió con López Obrador para dialogar sobre el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, el comercio y las inversiones entre las dos naciones.La jornada de este jueves el mandatario mexicano dio la bienvenida a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso. La agenda de esta visita se centró en los esfuerzos por cerrar el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, así como por destrabar el ingreso del camarón y el banano ecuatoriano por cupo al mercado mexicano, entre otros temas.