EEUU: 48000 trabajadores universitarios en huelga en California

22 de noviembre de 2022.- Unos 48.000 trabajadores académicos en diez campus de la Universidad de California se declararon en huelga el 14 de noviembre exigiendo salarios más altos y mayores beneficios en lo que es la huelga más grande en los Estados Unidos en lo que va del año.

También es la huelga más grande en la historia de la educación superior en Estados Unidos. El salario promedio de los trabajadores de estudiantes de posgrado es de $ 24,000 al año, que no es un salario digno con el costo del alquiler de un apartamento en las ciudades donde se encuentran los campus con un promedio de $ 24,000 por año y $ 37,000 en Los Ángeles. Y la tasa de inflación está actualmente por encima del 7 por ciento, está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. Algunos estudiantes tienen un segundo o tercer empleo, otros venden su sangre y otros incluso se han quedado sin hogar.

El sindicato exige un salario promedio de $54,000 por año para la mayoría de los trabajadores y $70,000 para los posdoctorados (que actualmente ganan $55,361) con una cláusula de costo de vida que se ajustaría a la inflación. El sindicato también exige $2,000 al mes para el cuidado de los niños, la ampliación de la licencia por paternidad y pases para el transporte público. (Los profesores de la Asociación de Facultad de California cuyos salarios promedian entre $85,000 y $176,000 no están involucrados en la huelga).

Neil Sweeney, posdoctorado en microbiología y presidente de UAW Local 5810, dice que el sindicato está tratando de hacer “cambios transformadores” que mejorarán la vida de los trabajadores y también mejorarán la educación y la investigación. Las negociaciones del contrato habían durado más de un año cuando comenzó la huelga, y el sindicato ha presentado 28 quejas por prácticas laborales injustas debido a que la universidad no negoció de buena fe. La administración de la universidad quiere mediación, pero el sindicato quiere seguir negociando mientras está en huelga.

Trabajadores en huelga, becarios posdoctorales, investigadores académicos, empleados estudiantes académicos (asistentes de enseñanza, lectores y tutores) e investigadores graduados en los diez campus de la universidad repartidos en más de 500 millas de norte a sur. Son miembros de tres sindicatos locales, todos afiliados al sindicato United Auto Workers (UAW). (En los Estados Unidos, a medida que la industria se reducía, varios sindicatos industriales comenzaron a organizar a los empleados académicos en las universidades del país que hoy en día están representados no solo por la UAW, sino a veces por la Unión de Trabajadores Eléctricos, los Trabajadores de la Comunicación o la Unión de Trabajadores del Acero, como así como por la Federación Estadounidense de Maestros o la Asociación Nacional de Educación. ) Los empleados en huelga, como los asistentes de enseñanza, hacen gran parte de la enseñanza y las calificaciones reales en la universidad y, sin ellos, muchas clases se han visto obligadas a cerrar mientras que las calificaciones de los exámenes finales de los estudiantes pueden no terminarse a tiempo. Desde que se declararon en huelga, los trabajadores de la UC han recibido el apoyo de la Federación Laboral de California que pidió la cancelación de todos los eventos en el campus. Teamsters que representan a UPS han dicho que no harán entregas al campus mientras continúe la huelga.

El gobernador del Partido Demócrata, Gavin Newsome, tiene la mayor participación en el manejo de la UC. La Universidad de California es administrada por una Junta de Regentes, 18 son designados por el gobernador por 12 años, mientras que otros son altos funcionarios del gobierno. Los regentes supervisan el presupuesto de $43,900 millones, provenientes principalmente del presupuesto estatal y la matrícula estudiantil de $14,226 al año. Las finanzas de las universidades dependen principalmente de los impuestos sobre las corporaciones, y California alberga algunas de las más grandes del país: Walt Disney, Chevron, Apple y Google, entre muchas otras. Sin embargo, estas empresas pagan una tasa impositiva única de solo el 8,84 por ciento. En última instancia, las huelgas de la UC deben obtener concesiones del Gobernador y la legislatura estatal que controla tanto los impuestos como el presupuesto estatal.

Esta gran huelga, especialmente si gana, podría tener un impacto significativo en otros trabajadores, en la educación superior y en los empleados públicos. Junto con la reciente huelga nacional de 2000 trabajadores en 100 tiendas Starbucks y la organización en Amazon, podemos ver que los trabajadores más jóvenes están convirtiendo los sindicatos en organizaciones de lucha.