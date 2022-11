Universidad de Panamá acogería segunda fase de diálogo nacional

Diálogo social en Panamá

22 de noviembre de 2022.- La Universidad de Panamá (UP) manifestó su disposición de fungir como facilitadora de una segunda fase de la mesa de diálogo entre organizaciones sociales, el Gobierno y empresarios privados, confirmó hoy la Iglesia católica.



De acuerdo con un comunicado, el centro de altos estudios acogería esas pláticas, sin fecha definida, a través del Centro de Diálogo social (coordinador) y la Defensoría de los Estudiantes Universitarios.



Además de la UP, la Arquidiócesis del país istmeño, en su papel de facilitadora de la primera fase, también cursó solicitudes a la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) y a la Organización de las Naciones Unidas.



Sin embargo, el presidente de la CEP, monseñor Rafael Valdivieso, señaló en respuesta a la solicitud, que la Iglesia tiene la misión de encontrar caminos de reconciliación, por lo que seguirá acompañando el proceso pero como observadora.



En el caso de la ONU, trascendió, debido a que es un organismo internacional, requiere que la solicitud la haga el Gobierno Nacional, lo que ya se le solicitó a la cancillería.



Una vez que se cuente con la preparación de la logística necesaria y los equipos técnicos se podrá dar inicio formal a esas negociaciones, indicó la Iglesia Católica.



«Animamos a los actores sociales y al Gobierno a continuar en las comisiones de trabajo establecidas en la primera fase», agregó el mensaje.



El pasado 26 de octubre el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, precisó que se posponía el inicio de la segunda fase de una mesa única de dialogo por falta de la figura del mediador.



Las alianzas populares habían alertado antes del peligro de dilatar las pláticas; y, peor aún, las soluciones a los acuciantes problemas que enfrenta la población ante el alto costo de la vida.



El coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, una de las protagonistas de manifestaciones de julio pasado, Jorge Guzmán, dijo a Prensa Latina que esas maniobras para boicotear las conversaciones y la negativa de los empresarios privados a asistir, podrían causar nuevas protestas callejeras.



Esta etapa debería instalarse en la ciudad de Penonomé (provincia de Coclé), donde transcurrió por más de 40 días la primera ronda de esas negociaciones.



La nueva fase deberá profundizar en ejes temáticos como seguridad y soberanía alimentaria; derechos humanos, ambiente y pueblos originarios; vivienda y hábitat (infraestructura pública); Educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social, Laboral; así como Transporte y logística.



El empresariado privado solicitó ser incluido en este proceso, pero demandó igualdad de representación en la mesa y consideró que no cuenta con esas garantías, respuesta que para las agrupaciones populares es una justificación a la falta de voluntad por resolver la compleja situación social que enfrentan las mayorías.