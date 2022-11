Brasil: movimientos populares se reúnen por primera vez con el equipo de transición de Lula

Reunión movimientos populares Brasil con equipo de transición de Lula

20 de noviembre de 2022.- El encuentro tuvo como fin fortalecer el puente con el futuro gobierno; se discutió también el operativo del 1 de enero.



Representantes de los movimientos populares brasileños se reunieron por primera vez el pasado 17, en Brasilia (DF), con interlocutores vinculados al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores – PT). Fueron recibidos por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, quien coordina la articulación política del proceso de transición.



Estuvieron presentes líderes y lideresas de diferentes segmentos, incluidos nombres vinculados al Frente Popular Brasil (FBP) y al Frente Povo sem Medo, los dos más representativos del país, que reúnen a decenas de entidades cada uno, entre movimientos, sindicatos, colectivos y otros actores civiles.



Guilherme Boulos, uno de los principales nombres del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y una figura importante en el campo popular organizado, estuvo entre los participantes del encuentro. También estuvo presente, por ejemplo, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares (Contag), Aristides Santos.



«Este es el momento de felicitar a los movimientos que construyeron la campaña [electoral] desde la precampaña y desde la lucha por ‘Lula Libre’. Llegar ahora y tener la oportunidad de tener un diálogo institucional, que hace tantos años no teníamos por ningún canal con el gobierno, es motivo de mucha alegría en todo momento», dijo a Brasil de Fato el militante Marcelo Fragozo, quien actúa como secretario de FBP y Povo sem Medo.



Fragozo señala que «no es momento de exigencias». «No nos interesa salir de esta reunión como si fuera un momento de denuncia, de reclamos, porque los reclamos los está cumpliendo la comisión de transición», agrega Fragozo.



El segmento civil está representado en el equipo que atiende el proceso de transición en diferentes áreas temáticas, como en los grupos técnicos (GT) de Desarrollo Agrario, Educación e Igualdad Racial.



Además del MTST y de Contag, también participan la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Agricultura Familiar (Contraf), el Foro Baiano de Agricultura Familiar, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Uneafro Brasil, la Coalición Negra y el Movimiento Negro Unificado (MNU).



Entre otros temas, los interlocutores presentes en la agenda con Hoffmann acordaron relevar una lista de las entidades civiles que están participando en la transición. La reunión la solicitaron los propios líderes y lideresas civiles, que pretenden solidificar la relación histórica que mantiene este segmento con Lula y con actores del PT, partido que ocupó la Presidencia de Brasil entre 2003 y 2016.



Según Fragozo, el encuentro de este jueves tiene, en primer plano, un rol simbólico, en el sentido de demarcar la presencia del campo progresista civil en las agendas de transición. Agrega además que la reunión no se centró en temas específicos porque los diferentes subtemas de interés del segmento ya están representados en los GT creados por la coordinación de transición, que tiene 31 áreas temáticas.



«Se hizo para que habláramos un poco de cuál es la perspectiva de la transición de gobierno en este tema de la participación de la sociedad, de la relación con los movimientos sociales. Decidimos hablar más sobre este punto y también conversamos sobre la movilización popular para la toma de posesión del presidente Lula. Este fue el tema principal de la reunión. La idea es hacer una gran fiesta de manifestación popular en Brasilia», dijo Fragozo, sin detallar cómo será el evento.



Una nueva agenda para el grupo tendrá lugar este viernes 18 por la tarde, pero por ahora no hay más información sobre el encuentro. Las organizaciones preparan, además, un pleno nacional de los segmentos populares para el 7 de diciembre, cuando se acordarán los detalles de la operación que se adoptará durante la ceremonia de asunción de Lula.