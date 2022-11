(VIDEOS) Turquía no acepta las condolencias de EEUU por el atentado terrorista en Estambul

El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, criticó duramente este lunes las condolencias oficiales de Washington por el atentado terrorista perpetrado el pasado domingo en la ciudad de Estambul, que dejó al menos 6 muertos y 81 heridos.



"Me parece que las condolencias expresadas hoy por EE.UU. podrían ser evaluadas como si un asesino fuera uno de los primeros en llegar a la escena del atentado terrorista. La respuesta a este mensaje será muy clara, ojalá en un futuro muy cercano", declaró el ministro.



"Sabemos dónde se coordinó el ataque. Hemos recibido el mensaje que se nos ha dado y sabemos cuál es el mensaje. No aceptamos las condolencias de la Embajada estadounidense... Si no hubiéramos capturado al atacante, habría huido a Grecia", señaló Soylu.







Añadió que "la falta sinceridad de los llamados 'aliados' es particularmente evidente", ya que financian a los terroristas y los esconden en sus países.



Anteriormente, la madrugada de este lunes, el ministro informó sobre la detención de una persona sospechosa de dejar la bomba que explotó en la turística calle peatonal de Istiklal, en el centro de la ciudad. Dio a entender que las autoridades sospechan que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el Partido de la Unión Democrática (PYD), considerados por Ankara como organizaciones terroristas, podrían estar detrás del atentado.