(VIDEO) Turquía: Seis muertos y 81 heridos es el resultado de un ataque terrorista en Estambul

Un atentado terrorista con bomba causó este domingo al menos 6 muertos y 81 heridos, dos de ellos en estado grave, en la céntrica calle Istiklal en Estambul, según confirmó el gobierno turco.



"Por ahora tenemos un total de seis muertos, cuatro de ellos fallecidos en el mismo lugar de los hechos. Hay 81 heridos, de los que dos están en estado grave", dijo en rueda de prensa el vicepresidente turco, Fuat Oktay.



"Estamos evaluando que fue un ataque terrorista cometido por una mujer que hizo detonar una bomba", agregó.



Poco antes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya había dicho que el incidente era con gran probabilidad un atentado terrorista.



"Hay personas que han muerto en un atentado con bomba a las 16:20 horas en Istiklal. Ofrezco mis condolencias a los muertos y mis deseos de recuperación a los heridos. El Estado encontrará a los organizadores de este ataque terrorista", dijo el islamista conservador en una comparecencia en la televisión pública TRT.



"El pueblo puede estar seguro de que se castigará a los agresores. Cuatro personas murieron en el lugar de los hechos y dos en el hospital", agregó el mandatario.



Erdogan hablaba momentos antes de emprender viaje a Indonesia, donde arrancará el martes la cumbre de jefes de Estado del G20.



"Si decimos que es definitivamente un acto terrorista, podemos equivocarnos. Pero por lo que me ha dicho el gobernador (de Estambul, Ali Yerlikaya), tiene aspecto de ser terrorismo. Se cree que hay una mujer implicada. Pero se tomará una decisión definitiva tras la investigación", matizó.

La calle Istiklal, una avenida peatonal llena de comercios, que arranca en la emblemática plaza de Taksim, está a todas horas llena de transeúntes, entre ellos muchos turistas.



El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, avanzó unas horas más tarde, en declaraciones en el canal A Haber, una hipótesis según la que una mujer había colocado una bolsa con un explosivo en medio de la peatonal, antes de alejarse.



"Hubo una mujer que estaba sentada en un banco un rato largo, más de 40 minutos, luego se levanta y 1-2 minutos después ocurre la explosión", dijo el ministro, matizando que aún se desconoce la identidad de la mujer.



"Hay dos posibilidades. O bien en la bolsa o mochila había un mecanismo (temporizador) y estalla sola, o bien alguien la detona a distancia", agregó.



Bozdag señaló que se evalúa la implicación de varias organizaciones terroristas, pero que de momento no se puede atribuir a ninguna, y que se sabrá más cuando se haya investigado el explosivo utilizado y la identidad de la mencionada mujer.



La autoridad de radiotelevisión turca decretó poco después del ataque una "prohibición temporal" de emitir imágenes del lugar de los hechos y de dar información sobre posibles sospechosos, exceptuando declaraciones de autoridades, para no entorpecer la investigación en curso.



Un partido de fútbol que iba a tener lugar entre el Besiktas y el Antalyaspor, en el estadio titular del primero, situado a solo 700 metros de Taksim, ha sido aplazado a otra fecha, informa la Federación del Fútbol Turca (TFF) en su web.



Sin embargo, tanto las líneas de tranvía como las de metro en la zona de Taksim y los barrios adyacentes funcionaron con normalidad poco después del ataque, informaron residentes de la zona.



En 2016 hubo varios atentados terroristas en Turquía, la mayoría de redes del grupo yihadista Estado Islámico, en Estambul, uno de ellos en la propia calle Istiklal.



Sin embargo, tras la masacre causada por un yihadista en la nochevieja de aquel año en una discoteca a orillas del Bósforo, no hubo más atentados en la ciudad.

Venezuela envió condolencias

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le extiende sus más sentidas palabras de condolencia al hermano Pueblo y Gobierno de la República de Türkiye, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, por la terrible explosión registrada este domingo en la ciudad de Estambul, que dejó víctimas mortales, numerosos heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

Ante tan lamentable suceso, Venezuela se une al duelo que les embarga en este momento aciago, expresando nuestra solidaridad a los familiares, amigos y allegados de las víctimas y formulando votos por la pronta recuperación de los heridos.

La República Bolivariana de Venezuela confía en la actuación de las autoridades turcas para el esclarecimiento de los hechos que enluta a decenas de hogares y para establecer las debidas responsabilidades del caso.

Con información de agencias