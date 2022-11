EEUU: Fiscales piden 15 años de cárcel para fundadora de Theranos por estafa de $800 millones

Fiscales estadounidenses solicitaron 15 años de prisión para Elizabeth Holmes, una exestrella del Silicon Valley condenada por fraude, mientras la defensa abogó por una sentencia máxima de un año y medio, según documentos judiciales presentados el viernes.

12-11-22.-La fundadora de Theranos, una start-up que prometía revolucionar los diagnósticos de salud con máquinas capaces de realizar una variedad de exámenes con solo unas pocas gotas de sangre, será sentenciada el próximo viernes 18 de noviembre en un tribunal federal de California.

Al acercarse la audiencia, la fiscalía pidió a la corte que sentencie a la mujer de 38 años a una pena de 15 años de prisión y a devolver 800 millones de dólares a sus víctimas.

Holmes fue declarada en enero culpable de fraude por mentir a los inversionistas.

"Cegada por la ambición", Holmes "estafó por cientos de millones de dólares a decenas de inversores" pero además "puso en peligro a los pacientes", afirmó la fiscal Stephanie Hinds, acusando a la empresaria de no asumir la responsabilidad de sus actos.

Pero los abogados de Holmes replicaron que su cliente no representa ningún peligro, no se ha beneficiado materialmente de este caso, y por tanto no merece una condena de más de un año y medio de prisión por haber fracasado en su "ambicioso proyecto".

Holmes fundó Theranos en 2003, con solo 19 años. En pocos años recaudó fondos de inversores de alto perfil, como los supermercados Safeway, la cadena de farmacias Walgreens, y el exsecretario de Estado estadounidense George Shultz.

En su apogeo, la empresa estuvo valorada en casi 10.000 millones de dólares, y Holmes, accionista mayoritaria, la encabezaba con una fortuna de 3.600 millones, según la revista Forbes.

Pero la empresa colapsó luego de un informe del diario The Wall Street Journal en 2015 que reveló que los máquinas no funcionaban como se había prometido.